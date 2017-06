Valdivia dice que cumplió sueño al volver al Colo Colo y su meta son títulos

El volante chileno Jorge Valdivia aseguró este jueves que con su vuelta al Colo Colo cumplió un sueño y que su meta ahora es ganar títulos.

"Es más que sabida la felicidad que siento hoy. Era un sueño dentro de la familia. Estamos todos muy contentos y esperemos que esta felicidad dure mucho tiempo y responderle a la gente que deposita confianza en mi regreso", dijo 'el Mago' tras ser presentado oficialmente.

"Gracias a la institución, al presidente y al entrenador con quien tuvimos una conversación previa. Estoy muy alegre de estar acá, de volver a mi casa. Era ahora o nunca", sostuvo el jugador, proveniente del Al-Wahda, de los Emiratos Árabes Unidos.

El fichaje de Valdivia en el Colo Colo ha sido el más rimbombante del fútbol chileno y será el jugador que ganará mayor sueldo, con algo más de 60 millones de pesos mensuales (90.000 dólares).

"El primer sueño ya está cumplido, que era volver. El primer objetivo es ser campeón. Hace mucho tiempo Colo Colo tiene una deuda a nivel internacional, pero no seré yo quien la pague, sino todo el club, desde el presidente hasta el portero", afirmó Valdivia, que también admitió que si no rinde en la cancha, "me va a tocar estar afuera".

En Chile hay dudas sobre la condición física de Valdivia, que se ha notado en sus últimas convocatorias a la selección nacional, en las que se ha lesionado en los entrenamientos o ha jugado muy poco.

El seleccionador de Chile, Juan Antonio Pizzi, no lo incluyó en la plantilla que disputa actualmente la Copa Confederaciones en Rusia.

Para Valdivia, sin embargo, la Roja no es un capítulo cerrado y aseguró que estar en la plantilla ha sido y es un deseo permanente.

Reconoció que la oportunidad de volver a la selección chilena existe, pero depende de él.

"No puedo llegar acá y decir que quiero volver. Primero debo responderle a la gente que hizo los esfuerzos para traerme de vuelta a Colo Colo. No puedo pensar en la Selección sin siquiera jugar acá. A todos nos ilusiona jugar un tercer mundial. Sería maravilloso", consideró.

En ese contexto, 'el Mago', de 33 años, admitió que "debo luchar como todos. Nadie juega con el nombre. Tengo que entrenarme y sacrificarme como el resto, sino no juegas. El fútbol es así. No son nombres los que juegan, sino los rendimientos".

Espero que cuando comience el campeonato, ya haya un entendimiento con mis compañeros. Tiene que haberlo para que todo funcione bien", agregó.

"Hay que ir poco a poco. Voy a disfrutar estos días. Son 11 años que no estoy en Chile. El Súper Ocho (una popular galleta bañada en chocolate) cuesta 300 pesos y cuando me fui costaba 100", dijo el volante, que jugó con la selección de Chile los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Aseguró manejaba otras opciones además de regresar al Colo Colo, algunas de ellas, "muy concretas" desde Brasil, donde jugó varias temporadas con el Palmeiras.