Soy feliz y me quedo en el Milan: Carlos Bacca

Carlos Bacca disfruta de sus vacaciones en Barranquilla y tras la convocatoria con la Selección para los juegos amistosos ante España y Camerún, ya piensa en su futuro deportivo en Europa.

Bacca que tuvo un discreto fin de temporada con el Milan, aseguró que se quedará en el club porque es feliz ahí "No fue mi mejor temporada desde que estoy en Europa, pero me ayuda y me motiva a trabar el doble. Siempre que está el mercado, salen todo los nombres, yo estoy contento, tranquilo, estoy feliz con el Milan, me quedan tres años de contrato, me quedo en el Milan", dijo en entrevista con el Heraldo de Barranquilla.

Sobre el regreso de Teófilo Gutiérrez al Junior dijo que habló con el delantero y está feliz de estar acá y esperar hacer lo mismo, pero aún está lejos esa posibilidad.

Carlos Bacca marcó 13 goles con Milan en la Serie A y su futuro será Italia también pensando en su participación en el Mundial de Rusia 2018.