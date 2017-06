Quintana: "Froome es el favorito para el Tour"

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) considera que el británico Chris Froome "es el favorito número uno" para el Tour de Francia que comienza el día 1 de julio en Düsseldorf, pero confía en que su descanso y entrenamientos posteriores al Giro le permitan luchar por su sueño de alcanzar el escalón más alto del podio de París.

"Para mí Froome sigue siendo el máximo favorito. Siempre está fuerte en el Tour, se le da bien y va a llegar al 100 por ciento. A Porte le he visto muy bien y ha demostrado cosas como para considerarlo como un gran favorito. Luego Contador o Bardet serán rivales muy peligrosos", dijo Quintana, quien no descarta a otros rivales como Adam Yates, su compatriota Chaves y el dúo del Astana Aru - Fuglsang.

Sobre su compañero Alejandro Valverde señaló que es un corredor que le aporta "tranquilidad por su experiencia y su madurez, algo que solo me puede aportar él".

"Con lo que anda impone un gran respeto a todos los rivales y les infunde miedo. Es muy tranquilizador para mi que él esté a mi lado. Aún no están definidos del todo los otros siete compañeros, pero como siempre voy a contar con un excelente grupo que va a dar todo por mi. Habrá un equilibrio de gente veterana, con gente más joven y de corredores para el llano y para la subida. En ese sentido, tengo una confianza total en el equipo", señaló.

Respecto al recorrido del Tour 2017, Quintana señaló que el objetivo en la primera semana será cumplir con la contrarreloj inicial y evitar peligros, además de llegar a la cima de La Planche des Belles Filles "empatado a cero con los rivales".

En la segunda semana Quintana espera dos etapas en los Pirineos "muy exigentes, especialmente la de Peyragudes", donde ya quedará perfilada la general.

Y en la tercera semana "la general se terminará de definir en los Alpes, donde habrá puertos durísimos". Y para finalizar, la crono de Marsella, "muy atípica porque tiene su parte para rodadores, en la que estos pueden coger una buena ventaja, pero luego también tiene una subida muy dura en la que habrá que empujar mucho".

"Creo que con la montaña que hay antes, el triunfo de quien llegue líder allí estará ya casi asegurado.

El líder del Movistar prefirió evitar largos viajes y se concentró en su residencia europea de Mónaco, donde ha descansado tras el Giro para preparar a conciencia su gran reto en el Tour, al que acudirá por cuarta ocasión. Dos segundos puestos (2013 y 2015 y un tercero (2016) adornan un palmarés que abre las puertas al deseado primer puesto.

"Los objetivos no han cambiado. Hemos preparado el Giro y el Tour con el objetivo de ganarlos, aunque sabíamos que era muy difícil. No ha salido por poco en el Giro, pero no pasa nada, trataremos de conseguirlo ahora en el Tour".

Tras el Giro, Quintana estuvo descansando una semana y tras unos días más de recuperación empezó a entrenar y acudió a ver algunas de las etapas claves del Tour.

"La semana pasada y esta están siendo las más intensas en cuanto a entrenamiento. En la última semana estuvimos inspeccionando el recorrido de las etapas de los Alpes y esos días siempre te exigen más. Y esta semana también hemos intensificado los entrenamientos. Ahora el trabajo está ya casi hecho y se trata de llegar en un buen estado a la salida de la carrera", explicó el boyacense.

Según explica el ciclista colombiano, "las sensaciones son buenas hasta ahora" y seguirá entrenando hasta la salida del día 1 en Düsseldorf.

"Habrá que ver cómo llego porque este año todo está siendo distinto. Es verdad que otros años he hecho dos grandes vueltas. pero la preparación para este doblete Giro-Tour es muy diferente a la que he hecho otras veces. Y también la época del año no es la misma. Pero hemos hecho bien el Giro y creo que tenemos buenas expectativas para el Tour".