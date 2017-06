“El objetivo de Andired es conectar personas”: Henry Zambrano

Para llevar Internet de alta velocidad a las zonas más apartadas del País, el Ministerio TIC creó el Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad que implementa la Unión Temporal Andired, conformada por Furel S.A, Edemco SA, Acción SA y Anditel SAS; para este proyecto Andired diseñó una red de transporte, que funciona en su mayoría con tecnología microondas y que atraviesa el país; lo que ha implicado el desarrollo de una obra sin precedentes que, para Zambrano, tiene como objetivo “conectar personas”.

Ahora bien, llegar a los sitios más alejados de Colombia tiene una serie de implicaciones y obstáculos que con profesionalismo ha sorteado Andired, para citar tan sólo un ejemplo, Zambrano cuenta que “muchos de nuestros sitios están ubicados en zonas no interconectadas en las que el servicio de energía es limitado o inexistente y esto nos motivó a pensar y nos obligó a diseñar sistemas autosuficientes de energía con paneles solares, para que, no sólo las torres de la red que no se pueden conectar a redes de energía, sino que también los Kioscos Vive Digital para la gente puedan funcionar apropiadamente, nuestro objetivo es tener el mejor servicio y beneficiar a la mayor cantidad de colombianos.”

El Gerente General de Andired, Henry Zambrano Márquez cuenta que, para comprender las dimensiones del Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad, hay que conocer lo que para él son las 8 etapas bases de la implementación:

1. Diseño, en el que expertos en infraestructura de redes deciden los lugares en los que se deben levantar las torres necesarias para transportar el Internet.

2. Visita del sitio, en esta etapa el equipo de proyecto va físicamente a cada uno de los sitios pensados en la etapa de diseño y apoyándose en herramientas de geolocalización y de telefonía satelital coordinan con el centro de operaciones en Bogotá si el sitio escogido cumple con los requerimientos necesarios para instalar una torre de telecomunicaciones (adicionalmente en este proceso se identifica si el predio es baldío, pertenece a un grupo étnico o es de un privado).

3. Proceso social, en el que se da a conocer el proyecto a las comunidades beneficiarias y se realizan las consultas Previas a las que haya lugar (a la fecha Andired ha realizado 95 consultas previas puesto que varias de sus torres se han ubicado en territorio étnicos, reconocidos como tales por el estado colombiano).

4. Trámites y permisos, en esta la Unión Temporal Andired gestiona ante las entidades competentes los permisos necesarios para poder construir una torre de telecomunicaciones, se destacan dentro de estos trámites la solicitud del Permiso de Aprovechamiento Forestal y el permiso de la Aerocivil

5. Logística, esta puede ser una de las etapas más complejas, porque se requieren diferentes medios de transporte para que todos los materiales que salen desde las bodegas, pasando por los puntos de transferencia, llegue hasta cada uno de los sitios donde se construyen las torres de telecomunicaciones (hay que tener en cuenta que la mayoría de estos están ubicados en lo más espeso de las selvas chocoana y amazónica); en el proceso logístico se utilizan, barcazas, pongos, lanchas, tractores, camiones y hasta helicópteros..

6. Construcción: Una vez todos los materiales están en sitio el siguiente paso es izar las torres, y durante este proceso las cuadrillas trabajan sin descanso para que, en muy poco tiempo, esté la infraestructura de la torre. Para el proceso de construcción se usa un sistema de micropilotes lo que ha permitido generar eficiencias en el uso de los materiales y en el desarrollo logístico.

7. Telecomunicaciones, cuando se termina la construcción, llega la etapa en la que se instalan todos los radios, las antenas y equipos de networking que hacen que el Internet viaje por las diferentes torres que instala el proyecto, este proceso presta especial atención a la línea de vista factor determinante para que las condiciones del servicio sean siempre las mejores. Por ejemplo, para llegar a Leticia se necesita edificar primero 33 torres y que todas estén conectadas y tengan línea de vista entre sí.

8. Red de Acceso: Una vez terminan las primeras siete etapas se ha terminado la red de transporte (es decir el Internet ya ha llegado a las cabeceras de los municipios y la áreas no municipalizadas beneficiarias del Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad) e inicia la tarea de hacer que el Internet llegue hasta los beneficiarios finales (Kioscos y Puntos Vive Digital para la gente, zonas wifi, instituciones públicas y hogares) y para lograrlo se debe diseñar e implementar una red de acceso que conecte a todo el entramado social que se beneficia de la red de Alta Velocidad.

Zambrano afirma que “el objetivo principal de Andired es conectar personas, y por eso no escatimamos esfuerzos para que nuestros usuarios tengan el mejor servicio de Internet, pues de esta manera garantizamos el cumplimiento de nuestra meta: “ser el mejor operador de Colombia” y para eso le apostamos a trabajar con los que más saben en el país, como por ejemplo Furel SA”.