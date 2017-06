Formando a un país: Una iniciativa para colombianos, desarrollada por colombianos y aprovechada por colombianos

¿Y si el conocimiento y las costumbres urbanas no son una solución a los problemas del Pacífico? ¿En realidad tienen las ciudades la última palabra sobre el uso de las TIC? Estas han sido tan sólo algunas de las preguntas que se ha formulado el equipo social de la Unión Temporal Andired. Equipo que quiere que las soluciones de conectividad que hacen parte del Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad, proyecto liderado por el Ministerio TIC y que implementa Andired en 47 municipios y áreas no municipalizadas (corregimientos departamentales) del país, transformen las realidades de las regiones más apartadas de Colombia y, por eso, no escatiman esfuerzos para tejer relaciones (humanas) con todos los usuarios de los Puntos y Kioscos Vive Digital para la gente instalados (y por instalar) en el marco del proyecto. El derrotero: demostrar que un proceso responsable de apropiación social de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones redunda en bienestar, crecimiento y desarrollo. Óscar Pardo Ladino hace parte del proyecto desde sus inicios y junto con su equipo ha desarrollado planes, estrategias e iniciativas para que las comunidades encuentren en la conectividad una oportunidad de expresión, de formación, de información, de educación y también de entretenimiento. Para él, los procesos que se llevan a cabo con las comunidades para que acepten y hagan suyos los espacios brindados, son complejos y deben ser tratados con responsabilidad. Por eso, afirma que es necesario planear (con detalle), ejecutar (con pasión) y evaluar (con auto crítica).

Ahora bien, como parte del desarrollo del proyecto y para desarrollar su estrategia de apropiación social de las TIC, la Unión Temporal Andired estructuró un Plan de Apropiación en el que primero hay una fase de sensibilización en la que “hay que lograr que los usuarios de los Kioscos y Puntos Vive Digital para la gente reconozcan en las tecnologías de la información y las comunicaciones oportunidades y herramientas aplicables a la vida cotidiana, para esto se utilizan diferentes estrategias pedagógicas basadas en la didáctica; la idea es presentar usos prácticos de Internet para la expresión, el acceso a la información y para el entretenimiento, eso explica porque hemos hecho actividades de sensibilización que han retado a nuestros usuarios a utilizar el Internet para hacer postres, editar fotografías y ser youtuber por un día”.

Para la fase de formación de competencias la Unión Temporal Andired ha creado y está creando cursos en línea que responden a las necesidades de formación identificada en los territorios, y para albergar toda su oferta de contenidos educativos, Andired desarrolló un entorno virtual de aprendizaje llamado Edukandi para que desde la lógica del Blended Learning (aprendizaje semipresencial que combina el trabajo presencia y virtual) los usuarios de los Kioscos y Puntos Vive Digital para la gente tengan la posibilidad de acceder por un lado a cursos básicos sobre el Internet y las TIC hasta cursos avanzados para desarrollar habilidades y competencias específicas (en emprendimiento, auto organización, desarrollo sostenible, cuidado de los entornos). Para esto, constantemente se buscan aliados estratégicos como la Escuela de Administración de Negocios EAN (universidad que demostró su interés en apoyar con formación las iniciativas de emprendimiento enmarcadas en Vivo mi Negocio) Google (que constantemente oferta capacitaciones replicables para que las comunidades conozcan entre otras cosas las nociones de la seguridad en Internet) y Hewlett Packard (compañía que quiere apoyar el desarrollo de la ruralidad colombiana). Sin embargo, y pese a lo anterior, la piedra angular de la fase de formación de competencias será el ofertar cursos especializados para crear contenidos formativos, o cursos para crear cursos; pues, en palabras de Óscar Pardo Ladino “esa es la oportunidad para que las comunidades étnicas y campesinas de Colombia utilicen el Internet para compartir su conocimiento con el mundo, este proyecto no busca que nuestras comunidades se llenen de información occidental, todo lo contrario quiere reconocer los saberes, posicionar los valores culturales y darle la oportunidad al mundo entero de que conozca que hay otra forma de estar en el mundo, yo sería muy feliz si en el algún momento de esta fase nuestros indígenas desarrollan un curso en línea en el que nos enseñen a trabajar el cumare (fibra selvática con la que se pueden hacer diferente tipos de tejidos). El límite de esta parte de nuestra estrategia es el cielo, presenta un campo de acción grandísimo y un escenario para el intercambio de conocimientos nunca antes visto”.

Óscar Pardo en el evento Bojayá se conecta

Finalmente, la estrategia de Apropiación Social de las TIC contempla una fase de cultura de uso, en la que los usuarios serán los que, a través del uso práctico de las tecnologías, le contaron al mundo como las hicieron propias y como las usan apropiadamente, para esto ellos liderarán sus cursos, sus charlas y sus actividades de capacitación. La meta es que los Kioscos y Puntos Vive Digital que instale Andired de la mano con Furel SA produzcan sus propios contenidos, cuenten sus historias e incluyan la tecnología en la cotidianidad.

Finalmente, Óscar afirma que para el desarrollo de la estrategia de Apropiación Social de las TIC el gran obstáculo a vencer somos nosotros mismos “El Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad ha sido, es y será el ejemplo de que no hay nada imposible; han sido muchos los espacios en los que nos han dicho que las cosas no se puedan hacer, sin embargo, el tesón, el compromiso y la decisión han sido tan fuertes que han permitido que este proyecto esté en el lugar en el que está hoy día. Por eso cada vez que me dicen cómo vamos a lograr que los colombianos se apropien de la tecnología, yo siempre contesto igual: pensado como colombianos, trabajando como colombianos, sintiéndonos colombianos y enorgulleciéndonos de ser colombianos. Esto para mi es suficiente si queremos apoyarnos y reconocernos como colombianos que apropian la tecnología. Mi sueño es que los recursos no den abasto y que las comunidades logren que su voz se escuche en todo el mundo”.