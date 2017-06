"Gracias a los Puntos Vive Digital para la Gente y a la Alcaldía tengo mi primer trabajo ": Fabián Ángel, administrador de Punto Vive Digital de Cumaral

Los problemas sociales que viven cientos de pueblos en las regiones del Pacífico colombiano, así como la lejanía y la escasez de oportunidades en las regiones de la Orinoquía y de la Amazonía, son algunos de los obstáculos que deben superar cientos de miles de colombianos que están en busca de su desarrollo profesional, personal y laboral.

Con el objetivo puesto sobre la búsqueda de alternativas de crecimiento para las regiones más apartadas de Colombia, nace el programa de emprendimiento Vivo mi Negocio, liderado por la Fundación Lazos de Orgullo y que cuenta con el apoyo de compañías socialmente responsables como Furel SA. Este programa busca el desarrollo de emprendimientos en la ruralidad colombiana apalancados en la conectividad, la tecnología y la Apropiación Social de las TIC y es por esto que los Kioscos Vive Digital para la gente, proyecto liderado por el Ministerio TIC y que han sido instalados por la Unión Temporal Andired en 47 municipios y áreas no municipalizadas (corregimientos departamentales), se convirtieron en el corazón de Vivo mi Negocio; allí los líderes de las comunidad más alejadas de Colombia encontraron escenarios para crecer económicamente.

Freddy Mosquera - Gestor Vivo mi Negocio (Bajo Baudó, Chocó)

Una de estos líderes es Freddy Mosquera, experto en electrónica de Bajo Baudó, Chocó, quien desde hace más de 3 años le ha creído al programa Vivo mi Negocio y por eso ha apoyado a la Unión Temporal Andired para hacer realidad el Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad en su municipio. Para él, las necesidades de la población que representa son inmensas y variadas, desde alimentación, presupuesto, planeación y control por parte de las autoridades estatales. Sin embargo, él ve en el programa Vivo mi Negocio una oportunidad para que muchas personas con potencial puedan crecer sin necesidad de salir de la región, además reconoce que el programa presenta una serie de beneficios como la generación de desarrollo económico, el fortalecimiento de la educación virtual, el entretenimiento, la salud y, sobre todo, conexión entre las familias.

"La única conexión de transporte que tiene el Pacífico, como no hay carreteras, es el mar y los ríos, por lo que dependemos únicamente de las condiciones en que se encuentren las aguas. Por esto, cuando hay enfermos, estos pueden quedarse estancados hasta por seis horas" asegura Mosquera, haciendo referencia a la posibilidad de consultas médicas en línea. Además, Freddy mencionó que "con los Kioscos Vive Digital para la gente no sólo estamos adquiriendo Internet sino también una solución médica, de comunicación y de enseñanza, que ayuda a mitigar los problemas que causa el desplazamiento. Por eso, yo le pido a todos los habitantes del pacifico que nos ayuden a poner las torres de Internet y apoyen a Andired pues estoy seguro que la conectividad nos beneficiará a todos".

En otra zona del país, precisamente en Cumaral, Meta, se encuentra Fabián Ángel, el Administrador del Punto Vive Digital para la Gente de ese municipio a quien el Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad, iniciativa del plan Vive Digital para la Gente del Ministerio TIC (que desarrolla Andired de la mano de empresas colombianas como Furel SA) le ha “cambiado la vida”. Este Técnico en Sistemas, a pesar de su osteogenesís imperfecta, le demuestra día a día al país que las limitaciones son únicamente mentales y que el Internet es una herramienta de inclusión.

Fabián Ángel - Administrador del Punto Vive Digital para la Gente en Cumaral, Meta.

Hace unos meses, cuando a Fabián le hablaban de trabajar con la alcaldía de Cumaral en un proyecto de conectividad era como si le estuvieran prometiendo cosas que no se podían cumplir. Sin embargo, con el pasar de los días la incredulidad se fue; primero lo llamaron para capacitarlo en el uso de los equipos del punto, luego le mostraron las potencialidades de Internet, le explicaron sus responsabilidades, lo invitaron a reuniones, firmó su contrato y vio cómo Vive Digital para la gente se convertía en una oportunidad y en “un reto, que no me iba a quedar grande”.

A Fabián, al hablar se le hincha el pecho de orgullo y no duda en decir que “esto es lo más bonito que me ha sucedido en la vida, yo nunca pensé que tendría la oportunidad de trabajar en un proyecto del Ministerio TIC. Pero siempre hay una primera vez para todo. Yo estoy aprendiendo todos los días y ya realizo muy bien todas las actividades del Punto Vive Digital; hago registros, promuevo Cine para Todos (funciones de cine para personas con discapacidad auditiva y visual), lidero los Enkioscados (charlas de sensibilización y acercamiento a las TIC dirigidas a toda la comunidad), hago informes, rindo cuentas al Ministerio TIC y a la Alcaldía. Mejor dicho, lo que tengo es trabajo”.

Desde que labora en el Punto Vive Digital para la gente Fabián se ha podido trazar metas a largo plazo y para él lo que sigue es ahorrar lo suficiente para comprar su vivienda propia, independizarse y seguir demostrándose a sí mismo, a su comunidad y a toda Colombia que mientras las convicciones sean fuertes, las condiciones físicas pasan a un segundo plano.