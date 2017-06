El Congreso de la Republica tiene como sus funciones propias hacer las leyes, interpretarlas, como Constituyente derivado puede reformar la Constitución Política y ejercer el control político.

La percepción que se tiene de un Congreso de la Republica que cumple con su deber es aquel que expide leyes, ningún congresista quiere quedarse atrás a la hora de presentar sus propias iniciativas, las que sumadas a las del ejecutivo son muchas.

No obstante que muchas se quedan en el camino y no alcanzan, no dejan de proliferar aquellas que alcanzan a convertirse en leyes de la Republica, muchas de ellas sin ton ni son, inicuas, inocuas y vacuas.

Ello es lo que da lugar a la inflación legislativa. Son tantas leyes y actos legislativos expedidos por el Congreso que, según el jurista Hernán Olano de las 1.830 expedidas desde 1992 no se sabe a ciencia cierta cuales están vigentes, derogadas o declaradas inexequibles.

Pero, bien se ha dicho que en tratándose de la economía no hay almuerzo gratis y más de uno de esos proyectos al convertirse en leyes demandan recursos. En efecto, muchas de las leyes expedidas al entrar en vigencia conllevan un costo fiscal permanente o transitorio, aunque hablando de transitoriedad no hay nada más permanente que las normas transitorias.

Veamos lo que ha pasado en los últimos años:

En el 2013 se aprobaron 46 nuevas leyes, en el 2014 95, en el 2015 23, en el 2016 43 y en el primer semestre de este año, en el segundo periodo de la penúltima legislatura, que se clausura el día de hoy, se aprobaron 51, varias de ellas tienen que ver con la implementación del Acuerdo del Gobierno Nacional con las FARC firmado en el Teatro Colón.

El impacto fiscal de estas leyes ha venido creciendo de manera sostenida, las del 2013 le significaron al fisco, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) $372.000 millones, las del 2014 $2.5 billones, las del 2015 $522.000 millones y las del 2016 $3.184.000 millones, de los cuales sólo $384.000 corresponden a gasto temporal, el resto es para cubrir gastos recurrentes, esto es permanentes.

Y está por establecerse el costo de las que pasan esta vez a sanción presidencial, de lo que sí podemos estar seguros es que el costo fiscal de las mismas no será inferior a las del año anterior.

Conviene dejar establecido que, de conformidad con la Constitución Política la última palabra en materia de gasto público la tiene el ejecutivo, de modo que todas aquellas iniciativas de los parlamentarios que no cuentan con el aval del Ministro de Hacienda nacen muertas.

Este año se presentaron a la consideración del Congreso, a través de las comisiones económicas, 31 proyectos de ley, entre ellos el que sometió a su consideración el Gobierno Nacional para adicionar al Presupuesto General de la Nación de la actual vigencia, con el fin de incorporar el mayor recaudo esperado de la reforma tributaria que se aprobó el año anterior, en un monto de $8.5 billones, el cual fue aprobado sin mayores inconvenientes.

Otros, de iniciativa de los parlamentarios, como el que pretendía meter en cintura el gasto en publicidad estatal, el que se proponía la inclusión social de las personas en situación de fragilidad y vulnerabilidad social, el que buscaba crear un Tribunal de cuentas, otro que proponía crear el Ministerio de la mujer, así como el que buscaba canalizar recursos para el fomento de la inversión en el sector turístico, entre otros, no corrieron la misma suerte y se quedaron en los laberintos del trámite legislativo sin que se conviertan en leyes.

Primero fue la Ley 819 de 2003, la que estableció la obligación por parte del Ministerio de Hacienda de presentarle al Congreso de la República a mediados de año el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que es como su hoja de ruta, posteriormente, en el 2011 se incorporó a la Constitución el principio de sostenibilidad fiscal (artículo 334 de la Constitución Política) y, a renglón seguido, se expidió la Ley 1473 de 2011, que consagra la Regla fiscal, que es como una camisa de fuerza que se le impone al gasto público.

De allí la advertencia del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, en el sentido que “durante el trámite de los proyectos de ley se debe consultar la sostenibilidad de las finanzas públicas, teniendo como referencia las metas fiscales”[1], que en este momento están fincadas en el propósito de reducir este año el déficit fiscal al 3.3%.

Por esta razón y por haberle negado el aval tanto al proyecto que rebaja las semanas de cotización a pensión a las mujeres que ganen hasta dos salarios mínimos y que cumplan con la edad de 57 años, así como al que rebaja del 12% al 4% los aportes de los pensionados a salud, al que se comprometió el Presidente Santos con los pensionados de Colombia durante su campaña, es previsible, como ya se ha anunciado, que sean objetados por parte del ejecutivo.

Cayó muy mal entre los parlamentarios las declaraciones del ministro Cárdenas afirmando que estas son “leyes populistas”, pero más allá de calificar como populistas iniciativas como estas, los reparos del ministro ponen en evidencia una vez más el aserto según el cual se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa!

[1] El Espectador. Febrero, 23 de 2017