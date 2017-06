Gobierno confirma inicio del desarme total de las Farc

Así lo confirmó el ministro del Interior Guillermo Rivera destacando el papel de verificación de las Naciones Unidas como una garantía para que la gente crea en la materialización de las armas de las Farc.

“Más importante que la imagen de un guerrillero entregando un fusil es que la ONU este liderando este proceso y a los críticos les recuerdo que el desarme de los paramilitares tardó tres años y no entregaron caletas y no entregaron todas las armas, allí sobraron las cámaras de televisión y luego nos dimos cuenta que hubo falsos desmovilizados y fusiles de palo, en este caso eso no va a suceder”, añadió.

Se espera que el próximo 27 de junio en un acto conjunto el presidente Santos y los jefes de las Farc anuncien al mundo la entrega total de las armas personales de la guerrilla