Al menos 50 detenidos en marchas en Chile por educación gratuita y de calidad

Los estudiantes chilenos salieron hoy nuevamente a las calles de Santiago y otras ciudades de Chile en demanda de una educación gratuita, de calidad, sin lucro y sin deudas, en marchas caracterizadas por algunos choques con la Policía que dejaron al menos 50 detenidos.

En la capital chilena, los incidentes se registraron desde el inicio de la manifestación, en la céntrica Plaza Italia, donde grupos de encapuchados intentaron derribar las vallas de seguridad y ocupar todo el ancho de la Alameda Bernardo O'Higgins para marchar, pese a que solo estaba autorizado el uso de una de las calzadas.

Los manifestantes fueron dispersados con chorros de agua y gases por la Policía, lo que dio origen a que se reportaran incidentes en todo el recorrido a lo largo de la principal avenida de Santiago, de unos dos kilómetros.

Unas 10.000 personas participaron en la manifestación, llevada a cabo cuando en Santiago varios liceos permanecen ocupados desde hace un par de semanas por los alumnos.

El alcalde derechista de Santiago, Felipe Alessandri, ha prometido desalojar de inmediato los establecimientos y llevar a la justicia a los padres de los alumnos para que respondan por los destrozos, medida denominada "rompe paga" por la autoridad municipal.

"Más encima Alessandri ahora quiere condenarnos a nosotros y a nuestros padres. Yo me pregunto por qué no mejor la presidenta (Michelle) Bachelet paga todo lo que su hijo ladrón se robó o por qué mejor los carabineros no devuelven toda la plata que le robaron a los chilenos y chilenas", dijo a los periodistas Sara Robles, portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).

Se refirió a la vinculación de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile, en un cuestionado negocio inmobiliario, que involucra también a su esposa, Natalia Compagnon, y al millonario fraude detectado en la Policía, por más de 30 millones de dólares.

"Nosotros seguimos movilizados y ese es el llamado de la ACES, a seguir en las calles, a seguir en las tomas, en los paros. Por eso nosotros le decimos: 'Ministra (de Educación, Adriana) Delpiano, (alcalde) Alessandri, colegio desalojado es colegio retomado'".

Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), respaldó por su parte al rector de esa universidad, Ennio Vivaldi, crítico de un proyecto de universidades estatales que se discute en el Parlamento.

"Queremos firmemente que este proyecto no pueda aprobarse en las condiciones actuales en que está", dijo.

"Por eso mismo interpelamos a la ministra Delpiano para tener una reunión con los rectores, estudiantes, funcionarios y académicos y poder llegar a un nuevo proyecto y podamos sacar una reforma que represente a los actores de la educación pública estatal", sostuvo.

Según la Policía, en Santiago hubo cerca de 50 detenidos y se incautaron catorce bombas molotov que portaban los estudiantes.

En otras ciudades hubo también manifestaciones estudiantiles durante la jornada, la tercera a nivel nacional convocada este año, con demandas similares a las que desde el año 2011 han movilizado a los estudiantes: por una educación pública, gratuita, de calidad, sin lucro y sin deuda.

El Gobierno de Michelle Bachelet ha puesto en marcha varias medidas enmarcadas en tales demandas, como una gratuidad progresiva a nivel universitario, el fin del lucro y la selección en la enseñanza básica y secundaria.

Las medidas no han incluido hasta ahora la condonación de las deudas de los estudiantes que han debido recurrir a créditos financieros para cursar sus carreras.

Según las organizaciones estudiantiles, el Gobierno no ha escuchado sus propuestas en la reforma a la educación superior, ni tampoco las planteadas por las comunidades universitarias.