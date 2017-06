Roban al hijo de Pinochet un vehículo que perteneció a su padre

Unos ladrones robaron hoy al hijo del dictador chileno Augusto Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart, un vehículo que perteneció a su padre en la acomodada comuna de Vitacura, en el este de Santiago, según informaron fuentes policiales.

El robo tuvo lugar la noche de este martes a dos calles del domicilio de Pinochet Hiriart, donde el vehículo estaba estacionado, y tras hacer funcionar el motor los ladrones se dieron a la fuga.

En su huida, el automóvil sufrió un choque provocado por el impacto contra otro vehículo, puesto que habría tenido algún desperfecto mecánico y los delincuentes optaron por abandonarlo.

"Existen daños en el vehículo en sus ventanales. Se encontraba efectivamente abandonado, ante lo cual se procedió a efectuar las averiguaciones y percatarse de que era de propiedad de un ciudadano de Vitacura, el cual no se había dado cuenta de que había sido sustraído", indicó a los periodistas el capitán de Carabineros (Policía militarizada) Gonzalo Muñoz.

Por su parte, Pinochet Hiriart afirmó que el vehículo fue un regalo de su padre, cabeza de la dictadura que transcurrió de 1973 a 1990.

"Este auto mi papá lo compró porque yo no tenía y me lo pasó desde este tiempo. Tiene mucho valor sentimental, solamente porque me lo regaló él", sostuvo al Canal TVN el hijo de Pinochet, que también fue militar en su juventud pero sólo alcanzó el grado de capitán.

Augusto Pinochet murió en diciembre de 2006 por causas naturales. Le sobreviven su esposa, Lucía Hiriart, y sus hijos Augusto, Lucía, Veronica, Jacqueline y Marco Antonio.