Propuesta de creación de Colegio de Historiadores genera polémica en Perú

La presentación de dos proyectos al Congreso de Perú para que se cree un Colegio de Historiadores, que plantean restricciones y hasta eventuales sanciones para quienes ejerzan las tareas de esa profesión sin estar titulados, ha generado polémica y rechazo entre gran parte de los investigadores en Perú.

El tema ha llegado a las redes sociales, donde se han creado grupos de apoyo y rechazo a la iniciativas, que hoy difundieron comunicados conjuntos para defender sus respectivas posiciones.

La página en Facebook "Historiadores contra el Colegio de Historiadores del Perú" publicó un pronunciamiento de rechazo que ya ha sido suscrito por casi 150 profesionales, mientras que un grupo a favor emitió otro pronunciamiento que cuenta con pocas adhesiones.

El historiador José Ragas aseguró que las propuestas exigen "la colegiatura obligatoria para el ejercicio de la profesión, amenazan con desconocer el trabajo de historia de quienes han sido formados en otras disciplinas, y encima pretenden crear un "tribunal de honor" para posiblemente censurar la actividad y producción de los historiadores que no sea de su agrado".

Nelson Manrique, uno de los más reconocidos historiadores peruanos de la actualidad, también manifestó a Efe su rechazo a las propuestas y dijo que "en general la creación de los colegios profesionales es una manera de establecer un monopolio".

"Lo absurdo de la propuesta se ve en la cuestión elemental: ni Jorge Basadre, ni Raúl Porras, ni María Rostworowsi, los grandes historiadores del siglo XX peruano, podrían estar en el Colegio de Historiadores, y mucho menos ejercer", comentó.

Manrique dijo que esta medida también lo afectaría a él, que es sociólogo de formación, con estudios de posgrado en Historia, y consideró "complicado aplicar esto a una disciplina como la historia que tiende a ser totalizadora".

"La historia es interdisciplinaria, esto sería romper con esta tradición de cruzar con diversas disciplinas, que es lo más rico que ha hecho. Se debería pensar con una mentalidad meritocrática, donde la producción intelectual, docente y el aporte social sean lo que predomine en el reconocimiento de los historiadores", acotó.

Manrique concluyó que las propuestas implican "que la mediocridad maneje la disciplina" y aseguró que es probable que hayan sido motivadas por "algo que se ve en la vida universitaria, donde hay muchas argollas (camarillas) y quieren cerrar el paso a la meritocracia".

También los docentes e investigadores Cristóbal Aljovín, de la Universidad Nacional de San Marcos, la más antigua de América; Jesús Cosamalón, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); y Augusto Ruiz Zevallos, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, emitieron hoy un pronunciamiento conjunto.

Los investigadores declararon que los proyectos de ley carecen "de los requisitos mínimos necesarios para ser presentados ante el pleno del Congreso de la República", ya que "no se ha consultado la opinión de los estudiantes, profesores y autoridades de las universidades" y tampoco a la Academia Nacional de la Historia, que reúne a especialistas en el campo de la historia peruana.

Remarcaron, además, que no se conoce "quiénes son los historiadores o promotores de esta iniciativa" y "qué universidad o escuela profesional avala o sustenta la propuesta", por lo que solicitaron al Congreso "se desestime el citado proyecto por no ser producto del diálogo entre los historiadores, no contar con la representación debida y carecer de consenso."