Llega "Glow", la serie más novedosa de Netflix sobre la lucha libre femenina

"Glow" son las siglas de Gorgeous Ladies of Wrestling (Las magníficas damas de la lucha, en español) y es el nombre de la nueva serie de Netflix, la apuesta "más novedosa" de la plataforma, según su único protagonista masculino, Marc Maron.

Londres, 21 jun (EFE).- "Glow" son las siglas de Gorgeous Ladies of Wrestling (Las magníficas damas de la lucha, en español) y es el nombre de la nueva serie de Netflix, la apuesta "más novedosa" de la plataforma, según su único protagonista masculino, Marc Maron.

La serie, que se estrena este viernes, está inspirada en un show real de lucha libre femenina de los años ochenta y cuenta la historia de Ruth Wilder (Alison Brie), una actriz en paro que trata de abrirse camino en Los Ángeles de la época.

Como última oportunidad para alcanzar el éxito, Wilder termina uniéndose a un peculiar grupo de 14 chicas "inadaptadas" de Hollywood que, de la mano de Sam Sylvia (Marc Maron), intentarán convertirse en estrellas de la lucha libre femenina.

El actor, un cómico que durante tres años tuvo su propia serie televisiva -"Maron"-, bromeó en una entrevista con Efe en Londres sobre el hecho de ser el único hombre en un reparto completado por más de una decena de mujeres: "al principio tenía miedo", manifestó entre risas.

Ya en serio, aseguró que el ambiente del set de rodaje fue "muy cálido" y que fue "fantástico" trabajar en ese entorno femenino.

Maron, que encarna en "Glow" a un director de cine B reconvertido en entrenador, destacó la "perseverancia" de su personaje como su cualidad más admirable, aunque criticó su "falta de conciencia".

Por su parte Alison Brie, la actriz que da vida a la protagonista de la comedia, no supo reconocer ningún atributo que no le gustara de Ruth.

"Me gusta todo de ella, su pasión, su confianza, no sabría decir nada malo de su personalidad porque por regla general trato de no juzgar los papeles que interpreto", reveló la estadounidense, conocida por series como "Mad Men" o "Community".

Brie aseguró que todo el concepto de "Glow" es "muy nuevo y diferente" y, en su opinión, era algo que no se había hecho antes porque "no había aparecido la voz artística adecuada para contar esta historia".

Hasta que aparecieron Liz Flahive ("Homeland") y Carly Mensch ("Orange is the new black") que decidieron embarcarse en el proyecto porque querían hacer "algo gracioso con un enfoque femenino".

Flahive explicó, en una entrevista con Efe, que dieron con el show original de "Glow" de 1986 - un programa de televisión que duró 5 temporadas- "por casualidad" y que, a partir de ahí, comenzaron a investigar sobre la lucha libre femenina y se les ocurrió la idea de la serie.

"No sabíamos nada de lucha libre pero, pese a eso, sabíamos que era lo que queríamos hacer y empezamos a estudiar sobre el tema", afirmó la co-creadora.

Una de las cosas más "bonitas" de la serie, según Flahive, es que muestra cómo las protagonistas, aunque estén luchando entre ellas, "en el fondo se apoyan, se cuidan y tratan de no hacerse daño".

La guionista aseguró que la experiencia de llevar a cabo la serie ha sido "maravillosa", algo "muy especial y distinto a todo lo que había hecho antes", y agregó que espera que la acogida sea buena por parte de un público heterogéneo.

Aunque no puede asegurar que habrá segunda temporada porque eso es algo que depende de Netflix, Flahive sostuvo que "le encantaría" que la hubiera porque "queda mucha historia que contar".

El tono musical de la serie lo pone la cantante Kate Nash, que además de interpretar a una de las luchadoras presta su voz para cantar un rap en una de las partes "más emotivas" de los diez episodios que conforman la temporada.

Nash contó a Efe que, para ella, cantar y actuar "es muy distinto" porque en el primer caso "toda la responsabilidad" recae sobre ella, mientras que, actuando, "formas parte de un todo".