Berdych y Dimitrov no fallan; Tsonga se despide en segunda ronda

El búlgaro Grigor Dimitrov y el checo Tomas Berdych sufrieron más de lo esperado este miércoles para avanzar a cuartos de final del torneo de Queen's, en una tercera jornada en la que otro de los favoritos, el francés Jo-Wilfried Tsonga, se despidió tras caer ante el veterano Gilles Muller.

Dimitrov, undécima raqueta del mundo, superó en tres sets al francés Julien Benneteau, por 4-6, 6-3 y 6-4, en una hora y 57 minutos, y sigue firme en su camino para levantar su segundo título en el suroeste de Londres.

El sexto favorito en el Aegon Championships sufrió más de lo esperado para deshacerse, en el tercer turno de la central y con una temperatura que rondaba los 33 grados, de Benneteau, número 87 en el ránking ATP.

"Fue un partido muy complicado, pero es mejor disputar encuentros así al inicio del torneo que al final. No sé qué sucedió, pero fue un día muy raro: empecé mal y al final, después de pelear, estuve centrado y acertado, y esa creo que fue la clave para acabar ganando", dijo el búlgaro tras el duelo.

En cuartos de final, Dimitrov, campeón en el suroeste de Londres en 2014, se medirá con el ganador del duelo entre el australiano Thanasi Kokkinakis y el ruso Daniil Medvedev.

Tras las eliminaciones de Andy Murray, Stan Wawrinka, Milos Raonic y del mencionado Tsonga, Dimitrov se ha erigido como uno de los favoritos para levantar el título el próximo domingo.

"La verdad es que no he pensado en esas cosas. Todavía quedan jugadores de mucha calidad en el cuadro principal; jugadores que, aunque tengan un ránking bajo, pueden ganar a cualquiera. Pero yo me centro en mí, no pienso en nadie más, y cuando salgo a la pista intento hacerlo lo mejor posible", señaló el búlgaro

A Dimitrov le acompañará en cuartos de final el checo Tomas Berdych, cabeza de serie número siete, que sudó tinta para deshacerse del joven de 18 años Denis Shapovalov, al que derrotó por 7-6(4), 6-7(4) y 7-5, en dos horas y cuarto.

"Estoy encantado de pasar de ronda. Fue un partido durísimo; Denis jugó muy bien y me hizo trabajar duro. Pero estoy contento de cómo jugué, sobre todo con mi servicio", dijo tras el partido Berdych sobre la pista central.

"Este chico es el futuro del tenis", prosiguió el checo sobre el canadiense Shapovalov, una de las más firmes promesas del circuito. "Pero sigo trabajando para eso, para que los chicos jóvenes me hagan trabajar. Y así demuestro que no me voy a ningún sitio", apuntó el checo, que se jugará un puesto en semifinales con el vencedor del encuentro entre el español Feliciano López y el galo Jeremy Chardy.

El estadounidense Donald Young, verdugo de Viktor Troicki, y el luxemburgués Gilles Muller, que apeó a Tsonga, también estarán en cuartos de final de Queen's.

-- Resultados de la tercera jornada de Queen's, torneo que se disputa sobre hierba y con 1.966.095 euros en premios:

Donald Young (USA) gana a Viktor Troicki (SRB), por 6-3 y 6-4

Gilles Muller (LUX) a Jo-Wilfried Tsonga (FRA, 5), por 6-4 y 6-4

Grigor Dimitrov (BUL, 6) a Julien Benneteau (FRA), por 4-6, 6-3 y 6-4

Tomas Berdych (CZE, 7) a Denis Shapovalov (CAN), por 7-6(4), 6-7(4) y 7-5.