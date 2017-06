Figuras del boxeo en Puerto Rico no pagarían por pelea Mayweather-McGregor

El combate entre el estadounidense Floyd Mayweather Jr y el irlandés Conor McGregor no anima a las figuras del boxeo en Puerto Rico, si dependiera de la campeona en cinco divisiones Amanda Serrano, el presidente de la Organización Mundial Francisco Valcárcel o el exmonarca Iván Calderón.

'Paco' Valcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo, declaró a Efe que no verá la pelea, porque para él es como ver a "un amateur pelear contra el mejor boxeado".

"No será un espectáculo, sino que Mayweather le llenará la cara de guantes a McGregor", afirmó el líder deportivo, quien reflexionó que de otra manera -Mayweather peleando en UFC- no podría realizarse porque el púgil estadounidense no sabe tirar patadas.

"Pero por otro lado, es una pelea que a los 'millenials', que son los 'fans' del UFC, les atraería el boxeo, pues ven a su ídolo pelear contra el mejor boxeador", sostuvo Valcárcel.

Iván Calderón, un excampeón en las divisiones minimosca y mosca, admitió a Efe estar en desacuerdo con el pleito, porque aseguró que la reyerta, que se llevará a cabo en Las Vegas, no será una "donde vas a ver un buen boxeo, sino más bien un 'show' (espectáculo)".

"Si sería una pelea entre dos boxeadores, pues veríamos un evento de un buen boxeo como cualquier otra pelea", afirmó el retirado púgil boricua y quien se sinceró diciendo que le interesa ver la pelea por su curiosidad, pero no para pagar por ella.

Calderón, no obstante, opinó que le hubiese interesado más la pelea si Mayweather peleaba contra McGregor en un octágono, donde combaten los peleadores de UFC (la organización más importante de artes marciales mixtas).

"Sabemos lo que pasará ampliamente: Mayweather va tirar corto, cómodo y evitar que lo corten, pues ya a finales de su carrera él evitará que alguien lo corten o le den un nocaut", indicó.

Mientras tanto, la puertorriqueña Amanda Serrano -la primera púgil -hombre o mujer- de la isla en ser campeona en cinco divisiones- dijo también a Efe que tampoco pagará por ver el pleito entre Mayweather y McGregor.

Y aunque Serrano elogió a McGregor por atreverse a pelear contra Mayweather, aseguró que el púgil estadounidense "le pateará el trasero" al irlandés y así los críticos resaltarán "que el boxeo es mucho mejor" que el UFC.

Para Serrano, el boxeo "es más difícil" que UFC "porque hay más técnicas y para ganar en UFC puedes agarrar y hacer llaves, pero en boxeo te concentras en pegarle en la cabeza y en el cuerpo a tu oponente".