Jorge Lorenzo, nuevo embajador de la Fundación Laureus España

El tricampeón del mundo de MotoGP, el español Jorge Lorenzo, ha sido nombrado hoy embajador de la Fundación Laureus España, un cargo que para él supone "un gran honor y toda una responsabilidad", según ha apuntado.

En un acto que se ha celebrado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en el Taller Jeroni Moragas, una cooperativa que promueve la integración de personas con trastorno intelectual o enfermedad mental, Lorenzo se ha mostrado emocionado por haber sido elegido para este cargo honorífico.

"La Fundación Laureus es un gran familia que ayuda a muchas personas en el mundo y, pertenecer a ella es un gran responsabilidad, porque tienes que mantener una buena imagen y puedes cometer pocos errores", ha apuntado el piloto mallorquín, quien ha destacado que, a sus 30 años, ya ha alcanzado la madurez necesaria para poder representar a este tipo de instituciones.

La Academia Laureus, a través de sus distintas Fundaciones territoriales, como la española -una de las más activas- lleva a cabo todo tipo de iniciativas para integrar a jóvenes con dificultades a través del deporte.

En España, su presidente es Gabriel Masfurroll, que ha desvelado que llevaba "año y medio persiguiendo a Jorge para poder cuadrar su agenda" y celebrar el acto que por fin a tenido lugar hoy, antes de agradecer al piloto mallorquín su implicación.

Antes del acto de la entrega del diploma como embajador, Lorenzo y Masfurroll han disputado un partido de fútbol con los jóvenes del Taller Jeroni Moragas, en medio del intenso calor.

Tras enfrentarse a ellos en la cancha y charlar con algunos personalmente, el piloto mallorquín no ha descartado preparar alguna dedicatoria especial si gana este fin de semana el GP de Assen (Holanda).

"Ojalá consiguiese la victoria, pero no está fácil. Todavía no he pensado nada, pero podemos pensar en alguna celebración para ellos, si gano. Aunque también un podio sería un buen resultado", ha afirmado Jorge Lorenzo, que este año todavía no ha logrado ganar ninguna carrera con su nueva Ducati.