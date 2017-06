El anfitrión busca la clasificación ante una Portugal obligada a ganar

La Portugal de Cristiano Ronaldo encara el partido ante la selección anfitriona, Rusia, con la obligación de ganar tras el empate cosechado en la primera jornada ante México.

Los "lusos" marcaron primero por medio de Quaresma tras un gran pase de Cristiano Ronaldo y volvieron a adelantarse en el marcador en la recta final del encuentro con gol de Cedric, pero en ambos casos los mexicanos empataron sólo cinco minutos después.

El seleccionador portugués, Fernando Santos, apostó por un equipo bastante ofensivo con un trío atacante formado por Nani, Quaresma y Cristiano, pero jugaron sólo a rachas y los mexicanos fueron el mejor equipo sobre el terreno de juego.

Ante los rusos, Santos, que había prometido rotaciones durante el torneo, tendrá que decidir si refuerza el centro del campo con jugadores como Martins o Semedo.

También podría sustituir a alguno de los delanteros que se enfrentaron a la 'Tricolor' por jugadores con más hambre que los veteranos Nani y Quaresma como Bernardo y André Silva.

Cristiano Ronaldo estuvo poco participativo, pero las pocas veces que entró en juego dejó muestras de su clase como en un disparo al larguero y en la asistencia del primer gol del partido.

Según informó la FIFA, el astro madridista fue tratado de un dolor en la rodilla tras el partido ante el equipo azteca, pero no parece que eso le impida enfrentarse a los rusos.

Mientras, al también madridista Pepe se le notó la falta de partidos y, de hecho, llegó tarde a la hora de marcar a "Chicharito" que anotó de plancha el gol del empate en la primera parte.

No obstante, las rotaciones no serán más que cosméticas, ya que el equipo luso se juega no sólo la clasificación, sino el primer puesto del grupo A, de lo que depende disputar las semifinales ante Chile o Alemania, favoritos del B.

Mientras, los rusos superaron con cierta facilidad los nervios del debut y derrotaron a Nueva Zelanda, teóricamente el equipo más flojo del torneo, con un gol en cada parte.

Con todo, el seleccionador eslavo, Stanislav Cherchésov, no quedó del todo contento, ya que es consciente de que la auténtica vara de medir serán portugueses, primero, y después lo mexicanos.

Ante los problemas en defensa, Cherchésov apuesta por jugar con tres centrales y con dos laterales de largo recorrido, para lo que ha recuperado para la causa al veterano Zhirkov, antiguo jugador del Chelsea.

Aunque ante los portugueses, debido a su potencial ofensivo, podría entrar Kombárov por la izquierda y el veterano Samédov también cedería su puesto a Smólnikov, el lateral del Zenit.

También podría haber cambios en el centro del campo, ya que Yerojin salió renqueante del partido, por lo que su puesto podría ser ocupado por un futbolista más defensivo como Shishkin o Tarásov.

Se desconoce si Cherchésov ordenará a uno de sus jugadores seguir por toda la cancha a Cristiano, aunque lo más probable es que los rusos le marquen en zona. El talentoso Miranchuk parece muy verde para salir de inicio, a tenor de los últimos amistosos, especialmente ante Chile, por lo que saldrá desde el banquillo si el partido se tuerce.

En la delantera es fijo Smólov, autor del segundo gol en el partido inaugural, y también lo parece Poloz, el mejor del equipo ante los neozelandeses.

En la última jornada los rusos se la jugarán ante México, mientras los portugueses podrán vengarse de cualquier decepción ante la selección oceánica.

Según la prensa local, el partido entre rusos y portugueses será el único de toda la primera fase en el que el estadio estará lleno a rebosar.

Alineaciones probables:

- Portugal: Rui Patrício; Soares, Fonte, Pepe o Bruno Alves, Guerreiro; Carvalho, Moutinho, André Gomes; Quaresma o Martins, Nani o André Gomes y Cristiano Ronaldo.

- Rusia: Akinféev; Vasin, Kudriashov, Dzhikiya; Zhirkov o Kombárov, Samédov o Smólnikov, Glushakov, Yerojin, Golovin; Poloz y Smólov.

Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA)

Estadio: Spartak Moscú.