¿Por qué le debe importar a usted la subasta de espectro?

El espectro radioeléctrico es un bien de la Nación, de todos nosotros los colombianos. Son ‘carreteras invisibles’ por donde circulan, por ejemplo, las señales de televisión y radio; las comunicaciones móviles y, muy importante, los datos de internet móvil.

En resumen, para el desarrollo económico, social y cultural, entenderán ustedes, es importante que el espectro sea correctamente adjudicado y que se motive su uso y despliegue, por parte del Gobierno.

Así como se adjudican megaobras de infraestructura, vías y autopistas, con el fin de llevar progreso, llevar transporte de carga, dinamizar el agro, las industrias, es igual o mas vital adjudicar el espectro por el bien de la Nación.

Pero, adivinen… Colombia está rezagada en materia de adjudicación de espectro. En la actualidad hay apenas 384 MHz adjudicados y existen otros 368 sin uso. En 2015 la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, calculó que Colombia debía contar con unos 1.500MHz de espectro en servicio, dado el tamaño, velocidad de desarrollo económico y social.

Pero estamos en franco retraso. Y lo necesitamos.

Una rápida explicación: el espectro se adjudica por bloques (digamos, carriles), que dependiendo de la banda, es mas o menor eficiente. Por ejemplo las bandas altas, de 2.500, hacen que se requiera de mas antenas e infraestructura para cubrir una área. La bandas bajas son las mejores.

Y aquí viene algo que empeora todo: desde el año pasado se esperaba que se surtiera la subasta de la mejor banda, la de 700MHz, la cual permitiría a los operadores interesados ofrecer mejor servicio de comunicaciones.

Pero nada. Y lo peor es que no hay certeza de que salga. Hasta debates en el Congreso se han dado al respecto y todos sabemos que cuando algo entra a ese recinto, se despiertan intereses y argucias que nada bueno traen a este sector.

Algunos operadores no quieren que se dé la subasta y están ‘trabajando’ para que eso no pase. Mala cosa. Olvidan que la gente quiere y necesita mejor servicio y mas competencia, y no ser testigo de intereses particulares empresariales. El Gobierno a través del Ministerio TIC ha dejado en claro que tiene intenciones de hacer la subasta, que sabe de su importancia para el desarrollo socioeconómico del país.

Ahora bien, algo sí es cierto en las quejas de los operadores interesados en subastar: 15 años de adjudicación es poco tiempo para comprar el derecho, desplegar redes y recibir un retorno de inversión.

Es importante que se dé la subasta. Que cualquier empresa establecida o internacional, con interés y plata, adquiera el espectro, invierta en Colombia, despliegue redes, y que sea la libre competencia la que dicte qué operador, por precio y calidad, es el que se lleva la preferencia de los usuarios.

Pero bueno, de acá sale mucha tela para cortar, por lo que vamos a lo directo:

¿Por qué es importante para usted que se dé la subasta de espectro?

- Por inversión en telecomunicaciones. Una subasta de espectro trae inversión la cual sirve para dinamizar la economía. Los dineros que el Gobierno recibe por la subasta son muy importantes para la reinversión social.

- Por empleo y desarrollo. Al haber mas espectro asignado se requerirá de mucha gente y empleos para el despliegue y servicio de redes nuevas. El bienestar de millones de personas está en juego.

- Por un mejor servicio. Más espectro son mas autopistas al servicio de los operadores actuales y nuevos. Es decir, se reducen las llamadas caídas y se mejora el servicio de internet móvil y las comunicaciones.

- Por mayor alcance. Hoy en día tenemos zonas del país a las que llevar comunicaciones móviles es es muy complejo. Con esta banda de 700 MHz se podrá ampliar el cubrimiento y llevar desarrollo a lugares apartados. Incluso en las ciudades, esta banda permitiría que usted tenga mejor señal en su casa u oficina, en parqueaderos y subterráneos….

Es importante la subasta de 700 MHz… si no se da este año, tendremos que esperar hasta el 2019, mientras pasa el año electoral, lo que supondrá un atraso y un serio riesgo al liderazgo TIC que Colombia ha venido construyendo.