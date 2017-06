El Gobierno tiene Alzheimer: Partidos

Mauricio Cárdenas manifestó que varios de los proyectos aprobados por el Congreso en la última semana de sesiones, son imposibles de poner en práctica por falta de recursos, esto referencia al recargo nocturno desde las 9:00 de la noche, el tamizaje neonatal y la reducción de aportes a salud de los pensionados, entre otros.

Para el senador Luis Fernando Velasco, el ministro de Hacienda debe revisar las promesas de campaña del presidente Santos. “El Congreso no es populista yo lo que creo es que el Gobierno tiene Alzheimer, tiene muy mala memoria el ministro de Hacienda”.

“El ministro de Hacienda es incoherente, nunca dijo nada del trámite de estos proyectos y ahora viene a decir que no hay plata, le gusta que el Congreso apruebe impuestos pero no proyectos que benefician a la gente”, dijo el presidente del Congreso Mauricio Lizcano.

“El presidente escupió para arriba y le cayó en la cara, prometieron de todo en campaña y ahora se les olvida cuando se dan cuenta de que las finanzas están en mal momento por cuenta de la mermelada y la plata para la paz”, señaló el senador uribista Jaime Amín.

“Rechazo esas declaraciones del ministro, tiene algo de razón pero en el fondo es una falta de coordinación, ahora no podemos ponernos a pelear sobre estas leyes, no puede pasar que una ley que lleva dos años en trámite el Gobierno se dé cuenta de que no hay como financiarla cuando se aprueba en último debate”, declaró el presidente del Partido Conservador Hernán Andrade.