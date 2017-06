Cambio Radical anuncia que el aval está listo para Germán Vargas Lleras

Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical anunció que todo está listo en la colectividad para otorgar el aval al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, cuando decida ser candidato para el 2018.

“El único candidato que tiene aval es Germán Vargas Lleras y eso está listo, él definirá cuando toma la decisión de su postulación, pero para nosotros el tema está definido. Puedo anunciar que el aval está listo para cuando él lo necesite”, dijo Vélez.

Explicó que actualmente Vargas Lleras está dedicado a la fundación Carlos Lleras y a temas académicos con recorridos en todo el país, razón por la cual en sus manos quedará la fecha final para hacer ese anuncio. Vélez descartó coaliciones.

“No hay decisiones de coaliciones, no se ha pensado y las circunstancias actuales no dejan esa posibilidad. No hemos tenido acercamientos con ningún partido político, de parte de Cambio Radical no habrá una campaña de peleas”.

Aunque Vargas Lleras aún no es candidato, en las más recientes encuestas es el nombre que más resulta favorecido por los colombianos si las elecciones fueran dentro de pocos días.