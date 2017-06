Corbyn llama a combatir el racismo tras el ataque frente a una mezquita

El líder de la oposición en el Reino Unido, el laborista Jeremy Corbyn, llamó hoy a los británicos a combatir el racismo y "mantenerse unidos" tras el ataque que dejó un muerto y diez heridos frente a una mezquita en Londres en la madrugada del lunes.

En un discurso a pocos metros del lugar donde un hombre atropelló a los fieles que habían salido del templo con una furgoneta, Corbyn pidió "apoyo para esas personas que están sufriendo el peor estrés y el mayor dolor, mientras sus seres queridos están en el hospital".

Siete personas continúan ingresadas a raíz de la agresión, tres de ellas en estado crítico, mientras sigue la investigación para determinar si el hombre que falleció en el incidente murió debido a la embestida del vehículo o bien por un problema de salud previo.

"En estos tiempos de tristeza, en los que muchas personas tienen miedo, debemos mostrar fortaleza", dijo el laborista, que señaló que algunos musulmanes sufren "ataques racistas y comentarios racistas en la calle".

"Vamos a tratarnos los unos a los otros con respeto. Levantémonos cuando alguien utilice cualquier tipo de lenguaje discriminatorio o racista. No de un modo agresivo, sino de forma educada, digamos: 'No te gustaría que dijeran eso sobre ti, así que no lo digas sobre ningún otro'", sostuvo Corbyn.

El laborista indicó que en la madrugada del lunes, poco después del incidente, acudió al centro Muslim Welfare House, donde se ubica la mezquita de Finsbury Park.

"Cuando fui allí a las tres de la mañana estaban todos trabajando para tratar de ayudar a su comunidad y restaurar la paz, intentando comprender lo que había ocurrido", relató el líder laborista, que vive en el distrito de Islington, cerca del lugar del incidente.

Damian Osborne, un hombre de 47 años residente en Cardiff (Gales), fue arrestado por la policía como sospechoso de haber cometido la agresión.

Se trata del cuarto atentado terrorista que sufre el Reino Unido en pocos meses, después de tres ataques islamistas entre marzo y junio que han dejado en total 35 víctimas mortales.