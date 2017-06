Sebastián Piñera recibe críticas por broma machista durante acto de campaña

El Gobierno chileno, representantes del mundo político y organizaciones no gubernamentales acusaron hoy de machista al precandidato presidencial Sebastián Piñera por una broma que el exmandatario pronunció el fin de semana pasado durante un acto de campaña.

"Bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos", dijo Piñera en un vídeo registrado el fin de semana en la ciudad de Linares y que este martes se viralizó.

La presidenta Michelle Bachelet afirmó en su cuenta de Twitter que "una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres", y añadió que bromear sobre ese tema "es despreciarnos a todas y no es aceptable".

La portavoz del Gobierno, Paula Narváez, aseguró que las palabras del exmandatario "no contribuyen a una cultura libre de violencia machista" y consideró que en ese tema no hay espacio para chistes.

"No caben los chistes en este ámbito, los chistes que vulneran los derechos de las mujeres, menos de personas que tienen una presencia pública importante y que aspiran a gobernar los destinos del país", dijo la ministra en una comparecencia ante la prensa.

Narváez instó a Piñera a "cuidar las palabras" en un tema sensible que "arrebata vidas de mujeres".

La diputada comunista Camila Vallejo afirmó en su cuenta de Twitter que el episodio es "inaceptable" y se preguntó: ¿Hasta cuándo aguantamos que la violación sea un tema de "tallas" (bromas)?".

También criticó las palabras de Piñera la precandidata presidencial Beatriz Sánchez, aspirante del izquierdista Frente Amplio, quien aseguró que el machismo del expresidente "retrata su mirada de país".

"Por eso soy candidata feminista, por igualdad entre hombres y mujeres", dijo Sánchez en Twitter.

La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) acusó a Piñera de "usar su tribuna para emitir chistes misóginos y machistas que ya no pueden tener espacio en nuestra sociedad".

La directora de Miles, Claudia Dides, sostuvo que un candidato que "no sepa ser simpático o agradable" sin recurrir a chistes machistas "no está a la altura del desafío presidencial".

"Cuando existe desigualdad en salarios, estudios, trabajo en razón de los sexos, cuando hay femicidios y otros abusos contra las mujeres, un candidato presidencial no puede darse el lujo de intervenir con este tipo de chistes", añadió Dides, quien solicitó a Piñera que se disculpe públicamente.

Miles recordó que en 2011, cuando era presidente, Piñera fue protagonista de una polémica parecida, cuando explicó en tono jocoso la diferencia entre un político y una dama.

"Cuando el político dice que 'sí' quiere decir 'tal vez', cuando dice 'tal vez' quiere decir que 'no' y cuando dice que 'no', no es político. Cuando una dama dice que 'no' quiere decir 'tal vez', cuando dice 'tal vez' quiere decir que 'sí', cuando dice que 'sí' no es dama", dijo en esa oportunidad Piñera.

Piñera, que lidera las encuestas sobre intención de voto en las elecciones de noviembre próximo, participará el 2 de julio en unas primarias con el objetivo de convertirse en el candidato presidencial único de la coalición de partidos conservadores.