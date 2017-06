Perú ya no ofrece recompensa por información sobre paradero de Toledo

El expresidente de Perú Alejandro Toledo ya no figura en el programa de recompensas de "los más buscados" del Ministerio del Interior, donde se ofrecía una recompensa de 100.000 soles (30.000 dólares) por informar sobre su paradero, porque ya está ubicado, informó hoy el titular del sector, Carlos Basombrío.

Toledo (2001-2006) ha sido denunciado por presuntamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht y un juez peruano pidió su detención preventiva por 18 meses en febrero pasado.

El exmandatario vive en Estados Unidos con su esposa y ha rechazado las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata, de que negoció y entregó el soborno entre 2005 y 2010 para adjudicarse la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur.

En rueda de prensa, el ministro Basombrío explicó que "se le incluyó (en la lista de los prófugos más buscados) cuando no se sabía donde estaba y ahora ya no está en el programa porque no tendría sentido mantenerlo".

"Hicimos las averiguaciones y sí se sabe donde está y está bajo un proceso de extradición", agregó Basombrío sobre el proceso que está siguiendo la justicia peruana para traer a Toledo de vuelta a Perú.

En Perú, Odebrecht ha admitido ante la justicia de Estados Unidos que repartió 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios para hacerse de obras públicas entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).