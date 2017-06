Gobierno mexicano responde a New York Times que "no hay pruebas" de espionaje

La Presidencia de México aseguró hoy que no hay pruebas de que "agencias del Gobierno sean responsables del supuesto espionaje" descrito en un artículo del diario The New York Times, en el que se señala que periodistas y activistas fueron blanco de interceptaciones telefónicas.

En una carta a la dirección del rotativo estadounidense, el director para Medios Internacionales de la Presidencia de México, Daniel Millán, destaca que "no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo".

La Presidencia además expresó su respeto a la privacidad y condenó "cualquier intento" de vulnerarla, en respuesta al artículo.

"Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona", indicó Millán en la misiva.

La carta hace un llamado "a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República (fiscalía), a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes".

En su artículo titulado "Usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y a sus familias", The New York Times señala que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas fueron espiados a través de sus teléfonos móviles con un programa informático denominado Pegaso y vendido exclusivamente a Gobiernos.

Entre las víctimas de espionaje está el personal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el equipo de Aristegui Noticias y activistas que promovieron la ley anticorrupción "3 de 3", que reclama que funcionarios y candidatos en elecciones hagan su declaración patrimonial y de intereses.