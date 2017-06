Muere a los 42 años el rapero Prodigy, integrante de Mobb Deep

El rapero estadounidense Albert Johnson, conocido por el nombre artístico Prodigy y por ser uno de los dos integrantes del grupo Mobb Deep, falleció a las 42 años en Las Vegas (EE.UU.), informó hoy la revista Rolling Stone.

El representante de Mobb Deep confirmó a esta publicación el fallecimiento de Prodigy después de que fuera hospitalizado tras un concierto en Las Vegas debido a las complicaciones causadas por la anemia falciforme que sufría desde que nació.

"Las causas exactas de su muerte tienen que ser todavía determinadas. Nos gustaría dar las gracias a todos por respetar la privacidad de la familia en este momento", añadió el representante.

Su compañero de aventuras musicales, Havoc (Kejuan Muchita), publicó hoy una fotografía junto a Prodigy en su perfil de la red social Instagram con un sencillo mensaje: "Para siempre".

Originarios del barrio de Queens en Nueva York, Mobb Deep alcanzaron una importante notoriedad en los años 90 dentro de la escena hardcore y gangsta del rap de la costa este estadounidense.

Entre sus trabajos destacaron álbumes como "The Infamous" (1995) y "Hell on Earth" (1996) y canciones como "Shook Ones, Pt. II".

Prodigy, que también lanzó una carrera en solitario cuyo último disco "Hegelian Dialectic - The Book of Revelation" se publicó el pasado enero, estuvo tres años en prisión, de 2008 a 2011, tras ser condenado por posesión de armas.