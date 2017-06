Merkel defiende mercado libre frente al proteccionismo ante industria alemana

La canciller alemana, Angela Merkel, defendió hoy las ventajas del mercado libre frente a las tentaciones del proteccionismo en un discurso pronunciado ante la asamblea anual de la Confederación de la Industria de Alemania.

"Puede ser que a corto plazo el proteccionismo le ayude un poco a empresas locales, pero a largo plazo perjudica, estoy convencida de ello", afirmó Merkel.

La canciller dijo que, ante las tendencias proteccionistas que se observan en diversas partes del mundo, lo primero es intensificar el trabajo de persuasión.

"Hay que explicar una y otra vez las ventajas del mercado libre, defender nuestros estándares. Por eso la defensa del mercado libre es una parte clave de nuestra presidencia del G20", señaló la canciller, en alusión al papel de Alemania en este año al frente del grupo de las grandes potencias y países emergentes.

Merkel añadió que la globalización no es algo fatal que haya caído sobre la humanidad sino un proceso en el que se puede influir y al que se le pueden imponer reglas tanto en organizaciones multilaterales como a través de acuerdos de libre comercio.

En ese contexto, Merkel se manifestó partidaria de no dar por fracasado el proceso de negociación para el acuerdo entre la UE y EEUU (TTIP) pese a que admitió que lograr progresos con la actual administración estadounidense no será fácil.

"Con la actual administración de EEUU no es fácil pero tenemos que hacer el esfuerzo, podríamos establecer reglas y estándares que el resto del mundo no podría ignorar", dijo.

Merkel se refirió también a su reciente viaje a Argentina y las negociaciones para un acuerdo entre la UE y Mercosur así como a los planes para ampliar el acuerdo existente con México y las negociaciones con Japón que están a punto de terminar exitosamente.

En el ámbito del comercio internacional, según Merkel, las exportaciones y las importaciones no deben considerarse de forma aislada y recordó que muchos productos de exportación alemanes tienen componentes importados de otros países europeos.

"Con ello nuestras exportaciones ayudan también al crecimiento en otras partes de Europa", dijo Merkel.

Además, las inversiones en el extranjero también forman parte de las actividades internacionales de la industria alemana que genera así puestos de trabajo en otros países.

El segundo tema abordado por Merkel en su discurso fue la lucha contra el cambio climático y el acuerdo de París y lamentó la decisión de EEUU de abandonarlo lo que, dijo, no es sin embargo motivo para ponerlo en duda.

"Es lamentable que EEUU haya decidido abandonar el acuerdo de París pero eso algo que invalida las razones para defenderlo", dijo.

Los esfuerzos por reducir emisiones, además, son una oportunidad para la industria que puede desarrollar tecnologías innovadoras.

Merkel se refirió también a otros retos para Alemania y la UE como la lucha contra la migración ilegal o las negociaciones sobre el "brexit".

Sobre el primer punto, Merkel se concentró en la necesidad de mejorar las condiciones de vida en los países de origen y se refirió al Pacto por África, destinado a aumentar las inversiones en ese continente, como parte del programa de la presidencia del G20, cuyo punto central será la cumbre de los 7 y 8 de julio en Hamburgo.

En lo referente a las negociaciones sobre el brexit, dijo que el principal peligro es que por concentrarse en ellas la UE deje de pensar en su propio futuro.

"He dicho varias veces que no nos dejemos dividir, no se trata sólo de la salida del Reino Unido sino del futuro de la UE", dijo.

"El peligro es que no nos preocupemos lo suficiente sobre nuestro propio futuro. No tenemos dos años para empezar a trabajar en la agenda digital o en el futuro de la unión monetaria", dijo añadió.

Con respecto a la UE dijo que a mediano plazo, dentro de determinadas condiciones, se podía pensar en un gobierno económico y hasta en un ministro de Finanzas europeo.