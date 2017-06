Menotti afirma que Sampaoli "ha llegado oscuramente a la selección argentina

César Luis Menotti cree que el nuevo seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, "ha llegado oscuramente" al cargo, pero matizó que le ha gustado el estilo de juego ofensivo que mostró el equipo en dos recientes partidos amistosos.

"Sampaoli ha llegado oscuramente a la selección y esto no es bueno, pero no fue su culpa", declaró el hombre que llevó a Argentina a la conquista del título Mundial en 1978 en un programa retransmitido por la Televisión Pública.

"No fue su culpa todo lo que pasó. Vino a Argentina y no podía firmar el contrato. Esas cosas le quitan autoridad", manifestó el exentrenador del Barcelona y el Atlético de Madrid entre dieciséis clubes en los que trabajó entre 1970 hasta 2007.

Menotti, de 78 años, aludió así a la polémica desvinculación de Sampaoli del Sevilla para suceder a Edgardo Bauza en el banquillo de la selección Albiceleste.

A pesar de estas críticas, elogió el estilo de Sampaoli y sentenció: "Me gusta su planteo de juego".

Menotti quitó hierro a la presunta 'rivalidad' por gustos futbolísticos con Carlos Salvador Bilardo, que condujo a Argentina a la conquista del título Mundial de México'86.

"El menottismo y el bilardismo no era un tema futbolístico, sino personal. Yo no me voy a pelear con alguien por cómo juega al fútbol".