Santos: No me interesa hacer "fútbol espectáculo" si no soy campeón

El entrenador de la selección de Portugal, Fernando Santos, lo tiene muy claro: ante las críticas al estilo algo rácano de su juego responde que prefiere ser campeón de Europa a hacer un fútbol vistoso.

"No sé lo que es fútbol espectáculo. Sé el fútbol que me gusta. Hacer fútbol espectáculo no me importa si no soy campeón de Europa", dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido que disputará su equipo contra la anfitriona Rusia en la Copa Confederaciones.

Al igual que hace tres días, cuando ofreció su primera rueda de prensa oficial en el torneo, también hoy tuvo que responder a una pregunta sobre el ambiente en el equipo ante el revuelo en torno a Cristiano Ronaldo, que habría revelado a su entorno su intención irrevocable de abandonar el Real Madrid.

"Mañana tenemos un partido importante. Cristiano está muy concentrado en el partido de mañana", zanjó la cuestión el técnico luso.

Tras el disgusto que se llevó hace dos días ante México, cuando Portugal dejó escapar la victoria en el minuto 90 del partido, Santos no se fía de la Rusia de Stanislav Cherchésov, un equipo sobre el papel inferior a las "Quinas".

"Rusia no es la misma de otros campeonatos. Es un contrincante complicado, que juega en casa y que está atravesando una renovación con su nuevo entrenador. No ha dejado de mejorar en los últimos meses. Tiene jugadores de gran nivel técnico", dijo sobre su rival de mañana.

Como es natural, Santos no quiso desvelar los posibles cambios que podría hacer en el equipo titular en comparación con el que sacó ante México, pero apuntó que no se puede "jugar todos los partidos con los mismos, sobre todo después de una larga temporada".

"Lo decidiré mañana, después del entrenamiento de hoy. Ni siquiera los jugadores saben quién de ellos jugará en el partido de mañana. Sacaremos a los mejores. Nuestro objetivo no cambia, es siempre el mismo: ganar", subrayó.

El partido entre Rusia y Portugal, para el que se espera el primer lleno a rebosar de la Copa Confederaciones, se disputará mañana a partir de las 18.00 hora local (15.00 GMT).