El Presidente del Senado italiano pide no "criminalizar" a Donnarumma

El presidente del Senado italiano, Pietro Grasso, aseguró hoy que "no se puede criminalizar" al portero Gianluigi Donnarumma, que recibió unas duras contestaciones en los últimos días por no renovar su contrato con el Milan.

"Todo el fútbol se basa en el dinero, no se puede criminalizar a un jugador que quiere afirmarse, incluso si quiere hacerlo en otros clubes", declaró Grasso esta tarde en una entrevista con la transmisión de Radio Rai "Un giorno da pecora".

Donnarumma, de 18 años, fue duramente criticado por los aficionados del Milan, que hasta le lanzaron billetes de dinero falso en el partido disputado el domingo con la selección Sub-21 italiana contra Dinamarca.

"Lo del dinero no me gustó. (...) Yo creo que siempre hay que dar todas las posibilidades a los jóvenes", afirmó Grasso, opinando además que no tiene que haber obligación a "estar ligados a un único sitio".

El Milan propuso el pasado jueves a Donnarumma un contrato de cinco años a cambio de 4 millones de euros por temporada, pero el arquero decidió rechazarlo, de acuerdo con su agente, Mino Raiola.

"El problema es el mercado, los precios los hace el mercado. Hay mucha desigualdad y está claro que todos están libres de juzgar, pero hay que acordarse de eso (el mercado de fichajes actual)", afirmó Grasso.

El contrato de Donnarumma con el Milan vencerá el 30 de junio de 2018, por lo que el club milanés tendrá que decidir si venderle en esta sesión de mercado o perderle gratis el próximo año.

De hecho, los futbolistas tienen el derecho a acordarse con otro equipo desde el 1 de enero del año en el que termina su contrato de trabajo. EFE.