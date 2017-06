Maradona critica a Sampaoli: "No fue buen jugador y no es buen pensante"

Diego Maradona criticó al seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, a quien calificó de no haber sido "buen jugador en el pasado" y de no ser un "buen pensante" en la actualidad, además de considerar que "no sabe más" que Edgardo Bauza, su antecesor en la Albiceleste.

En una extensa entrevista concedida este lunes al canal de televisión argentino TyC Sports, Maradona opinó también que Sampaoli dejó "en la puerta del cementerio" al Sevilla, equipo español que dirigió antes de asumir en la selección de Argentina.

"A Sampaoli le tirás la pelota y te la devuelve con la mano. No fue buen jugador y no es buen pensante", apuntó Maradona, quien criticó el sueldo del seleccionador y que haya contratado a ocho ayudantes, así como que se haya reunido con el presidente del país, Mauricio Macri.

Asimismo, calificó de "locura" la decisión de Sampaoli de convocar a la selección al delantero del Inter de Milán Mauro Icardi y no a Sergio 'Kun' Agüero, un gesto que consideró "una cachetada futbolística" hacia el ariete del Manchester City.

Para el exjugador de Boca Juniors, Barcelona y Nápoles, entre otros clubes, Sampaoli debería haber convocado al delantero Xeneixe Darío Benedetto o al de River Plate Lucas Alario antes que a Icardi.

Además consideró que la lista de jugadores que elaboró para los recientes encuentros amistosos contra Brasil y Singapur la redactó el jugador y presidente del Estudiantes de la Plata, Juan Sebastián Verón, y no Sampaoli.

"Va en contra de lo que yo pienso, y están más pendientes de lo que dice Maradona que de lo que hay que entrenar en la cancha", lamentó el actual entrenador del equipo emiratí Al Fujairah Sport Club sobre las decisiones del cuerpo técnico de la Albiceleste.

Maradona dijo estar "muy enojado" con Sampaoli, a quien acusó de "falsearlo", ya que precisó que cuando el técnico era entrenador del Sevilla lo llamó para reunirse con él, pero cuando lo nombraron entrenador de la selección no volvió a tener noticias suyas.

"Me dijo que me iba a hacer un homenaje en Sevilla, que me quería conocer, que quería hablar de fútbol, y cuando vino lo de la selección no me llamó nunca más. Luego me entero de que lleva ocho entrenadores", apuntó.

Maradona espera que no sean ciertos los rumores que aseguran la firma de un contrato de cinco años de Sampaoli con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Si le hicieron un contrato de cinco años y quedamos fuera del Mundial, ¿qué? ¿Lo seguimos bancando a Sampaoli?", cuestionó.