Kyrgios se despide de Queen's lesionado en una primera jornada sin sorpresas

Londres, 19 jun (EFE).- El tenista australiano Nick Kyrgios dijo este lunes adiós al torneo londinense de Queen's a las primeras de cambio tras sufrir una lesión que le obligó a abandonar su partido ante Donald Young, en una primera jornada sin sorpresas, en la que los principales favoritos no fallaron.

Jo-Wilfried Tsonga, décima raqueta del mundo y quinto favorito en el suroeste de la capital británica, no tuvo excesivos problemas para deshacerse de su compatriota Adrian Mannarino, por 6-2 y 6-2, en sólo una hora y seis minutos.

El galo, de 32 años, finalista en The Queen's Club en 2011, fue el encargado en estrenar la remodelada pista central del club, que ha ampliado su aforo en 2.000 personas.

"Fue un gran partido y creo que jugué bien. En el primer set empecé muy centrado, pero luego él mejoró y me obligó a hacer mi mejor tenis", señaló Tsonga tras su actuación. "Estoy encantado de estar de vuelta en Londres. Cuando el clima es así de soleado y bueno es una ciudad magnífica", apuntó.

En octavos de final, el francés se enfrentará al vencedor del duelo entre el luxemburgués Gilles Müller y el georgiano Nikoloz Basilashvili.

Otros que también arrancaron su participación en el ATP World Tour 500 de Londres con el pie derecho fueron el búlgaro Grigor Dimitrov y el checo Tomas Berdych, que superaron fácilmente al estadounidense Ryan Harrison y al belga Steve Darcis, respectivamente.

Dimitrov, 11 el mundo y sexto favorito, superó a Harrison por 6-3 y 6-1 en menos de una hora (54 minutos) y avanzó a octavos de final, donde se enfrentará a un rival, a priori, sencillo: el ganador del duelo entre el británico James Ward, invitado por la organización, y el francés Julien Benneteau, quien llegó al cuadro principal tras superar la fase previa.

"Estoy encantado de ver a todo el mundo animándome en un lunes tan bonito cómo éste. Siempre es emocionante jugar en Queen's, y estoy muy contento de haber empezado así de bien", afirmó Dimitrov tras el encuentro.

"Soy positivo siempre que se acerca la temporada de hierba en el calendario; me gusta mucho jugar sobre esta superficie. Sé que no hay muchos torneos y por eso intento dar el 100 por 100, ya que nunca sabes cuántos partidos vas a jugar. Estoy feliz de cómo he jugado hoy", apuntó.

Berdych, por su parte, 14 en el ránking de la ATP, derrotó en su debut en Queen's a Darcis por 7-5 y 6-3, en una hora y 18 minutos, y avanzó con paso firme a octavos, ronda en la que jugará contra el canadiense Denis Shapovalov, que se deshizo en el último partido de este lunes del ídolo local Kyle Edmund, por 7-6(4), 4-6 y 6-4, en dos horas y ocho minutos.

La cara amarga en la primera jornada de Queen's fue el australiano Kyrgios, que terminó de manera prematura su participación al abandonar por lesión su partido ante el estadounidense Donald Young cuando había perdido el primer set por 7-6(3).

El noveno favorito sufrió una aparatosa caída en el noveno juego, con el marcador empatado 4-4, cuando intentó devolver una derecha de Young y tuvo que ser tratado luego por las asistencias. Si bien regresó a la pista e intentó seguir jugando, se evidenció que apenas podía moverse y se vio obligado a retirarse al término del primer set, después de 52 minutos.

"Hace un par de semanas recibí inyecciones, estuve en rehabilitación un tiempo y dejé de sentir dolor. Pero en esta caída he vuelto a sentir ese mismo dolor que sentí el mes pasado. Las sensaciones no son las mejores, pero veremos qué pasa", dijo el tenista, que, sin embargo, dejó claro que su intención es estar en Wimbledon dentro de dos semanas (3-16 de julio).

-- Resultados de la primera jornada en Queen's, torneo que se disputa sobre hierba y con 1.966.095 euros en premios:

Jo-Wilfried Tsonga (FRA, 5) gana a Adrian Mannarino (FRA), por 6-2 y 6-2

Grigor Dimitrov (BUL, 6) a Ryan Harrison (USA), por 6-3 y 6-1

Donald Young (USA) a Nick Kyrgios (AUS, 9), por 7-6(3) y abandono

Tomas Berdych (CZE, 7) a Steve Darcis, por 7-5 y 6-3.

Denis Shapovalov (CAN) a Kyle Edmund (GBR), por 7-6(4), 4-6 y 6-4