Kyrgios confía en llegar a tiempo a Wimbledon

El australiano Nick Kyrgios ha afirmado este lunes, después de abandonar por lesión su partido de primera ronda de Queen's ante el estadounidense Donald Young, que confía en llegar a tiempo a Wimbledon (3-16 de julio) y que no se perdería el torneo "aunque estuviera lesionado".

Kyrgios, 20 del mundo y noveno favorito en The Queen's Club, sufrió una aparatosa caída en el noveno juego del primer set, cuando el marcador reflejaba empate 4-4, al intentar devolver una derecha de Young, y tuvo que ser atendido por el médico. Pese a que intentó seguir jugando, se evidenció que no podía moverse y se vio obligado a retirarse al término del primer set.

"Hace un par de semanas recibí inyecciones, estuve en rehabilitación un tiempo y dejé de sentir dolor. Pero en esta caída he vuelto a sentir ese mismo dolor que sentí el mes pasado. Las sensaciones no son las mejores, pero veremos qué pasa", dijo el australiano en la rueda de prensa posterior al partido.

"Llevo bastante tiempo jugando con este dolor en la cadera, pero el dolor que he sentido me ha impedido continuar. Mi objetivo es jugar bien en Wimbledon, así que voy a intentar empezar la rehabilitación cuanto antes para que cese el dolor. No tiene sentido seguir jugando si me duele la cadera", aseguró.

El díscolo tenista australiano ya se tuvo que retirar del Masters 1.000 de Roma por esta misma dolencia y ahora se ciernen muchas dudas sobre su participación en el Grand Slam británico en menos de dos semanas.

"Fue un dolor muy fuerte, punzante, el que sentí cuando me caí hoy. Es el mismo que sentí en París; me duele cuando camino o sirvo: es duro jugar así. Sin embargo, en Wimbledon jugaría aunque estuviera lesionado. Ya estoy aquí (en Londres) y no voy a volver a casa, así que seguro que jugaré", subrayó.

"Hay cosas peores en el mundo que un chaval que se resbala mientras juega al tenis. Estoy convencido de que sobreviviré", indicó, entre risas, el australiano.