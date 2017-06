Dimitrov arranca con pie derecho en Queen's

El búlgaro Grigor Dimitrov, undécima raqueta del mundo, empezó su andadura en el torneo londinense de Queen's con una convincente victoria, por 6-3 y 6-1, sobre el estadounidense Ryan Harrison.

El sexto favorito en el Aegon Championships necesitó menos de una hora (54 minutos) para deshacerse en la pista central del The Queen's Club de Harrison, 41 del mundo, y lograr el billete para la siguiente ronda.

"Estoy encantado de ver a todo el mundo animándome en un lunes tan bonito cómo éste. Siempre es emocionante jugar en Queen's, y estoy muy contento de haber empezado así de bien", afirmó Dimitrov tras el encuentro.

"Soy positivo siempre que se acerca la temporada de hierba en el calendario; me gusta mucho jugar sobre esta superficie. Sé que no hay muchos torneos y por eso intento dar el 100 por 100, ya que nunca sabes cuántos partidos vas a jugar. Estoy feliz de cómo he jugado hoy", apuntó.

En octavos de final, el tenista búlgaro, campeón en el suroeste de la capital británica en 2014, se enfrentará a un rival, a priori, sencillo: el ganador del duelo entre el británico James Ward, invitado por la organización, y el francés Julien Benneteau, quien llegó al cuadro principal tras superar la fase previa.