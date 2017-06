La promesa de Silvestre Dangond a Martín Elías

La semana pasada, antes de lanzarse oficialmente el álbum de Martín Elías Sin Limites, el cantante vallenato Silvestre Dangond publicó un cartel en la fachada de su casa con la publicidad del disco póstumo de Martín.

#Actualidad | Silvestre Dangond empapeló el garaje de su casa en Valledupar con publicidad de 'Sin Límites, nuevo CD de El Gran Martín Elías pic.twitter.com/yYJlV6jyfd — Vallenato y más na! (@vallenatoymasna) 9 de junio de 2017

Según el programa La Red de Caracol Televisión, el hecho se debió a una promesa entre los cantantes del vallenato, en la que prometieron apoyarse mutuamente.

El fallecido hijo de Diomedes Díaz promocionó, meses atrás, el disco de Silvestre Dangond Gente Valiente. En abril Martín Elías sufrió un trágico accidente que terminó con su vida, sin embargo, eso no fue impedimento para que el intérprete de Ya no me duele más cumpliera con su palabra.