The Moody Blues celebra en Hollywood los 50 años de "Days of Future Passed"

La banda británica The Moody Blues celebró esta noche en Hollywood los 50 años de su disco estrella, "Days of Future Passed", considerado una obra maestra gracias a temas como "Nights in White Satin" y "Tuesday Afternoon", que sonaron majestuosos con la orquesta del Hollywood Bowl.

"En esta gira estamos tocando por primera vez el disco entero en directo", dijo Justin Hayward, cantante y guitarrista principal de la formación. "Es una noche realmente especial para nosotros", añadió el músico.

"Days of Future Passed" está considerado como el primer disco de la historia donde el rock se fusionó con la música de una orquesta sinfónica.

El grupo tocó el álbum al completo y otras de las canciones más famosos de su larga carrera (no faltaron "Wildest Dreams" y "The Story In Your Eyes"), una actuación que fue aderezada por la intervención de los miembros de la orquesta juvenil de Los Ángeles (YOLA), que celebra el décimo aniversario de su creación.

YOLA es un modelo educativo construido a imagen y semejanza del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (conocido como "El Sistema"), creado en 1975 por José Antonio Abreu y que ha inspirado a cientos de artistas jóvenes, incluido Gustavo Dudamel, director de la orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

The Moody Blues, que ha vendido unos 70 millones de discos en su carrera, inauguró así la temporada de conciertos en el célebre recinto californiano, con un evento donde se recaudaron más de 1,5 millones de dólares para los programas educativos de la Filarmónica de Los Ángeles (EE.UU.), de los que se benefician más de 150.000 jóvenes, familias y profesores cada año.

En las próximas semanas el Hollywood Bowl será la sede de conciertos a cargo de Ziggy Marley, Seu Jorge, Blondie, Garbage, Tony Bennett, Jack Johnson, Belle and Sebastian, Gente de Zona, Diana Krall, Jewel, John Williams, Café Tacvba, La Santa Cecilia y Mon Laferte, entre otros.