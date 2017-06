Consternación en toreros ecuatorianos allegados a español Fandiño

Los toreros ecuatorianos Martín Campuzano y Álvaro Samper, allegados al español Iván Fandiño, se mostraron hoy consternados por el fallecimiento del diestro a consecuencia de una cornada inferida por un toro de la ganadería de Baltasar Ibán en la ciudad francesa de Aire Sur L'Adour"No me lo puedo creer, sigo recibiendo mensajes sobre lo sucedido y me deja consternado. Sólo trato de enviar mi cariño y apoyo a su familia ya que son grandes amigos y les tengo mucho aprecio", dijo a Campuzano a

De su lado, Samper se refirió a lo sucedido como "una pesadilla".

"Es una pesadilla de la cual quisiera despertar, pero estoy consciente de que es un riesgo que corremos todos los que nos vestimos de luces. Es un gran amigo y prefiero quedarme con todos los buenos momentos que pasamos juntos hasta hace pocos días que lo llamé para charlar y reírnos un poco", dijo Samper a Efe.

Desde Francia se informó de que el diestro español falleció como consecuencia de las heridas provocadas por un toro de Baltasar Ibán, que le asestó una cornada de 15 centímetros en la plaza de Aire Sur L'Adour que afectó a órganos vitales, entre ellos el pulmón.

El espada español actuó por primera vez en Ecuador en la ciudad andina de Ambato hace aproximadamente ocho años; repitió en esa ciudad en 2011, 2012 y 2013.

Volvió al país para actuar en la monumental Plaza de Toros Quito en diciembre de 2009; repitió en 2011, en lo que se convirtió en su su último festejo antes de que se suspendan los eventos taurinos en dicha plaza, donde consiguió salir a hombros.

En 2013 participó en la feria de Tambillo por la celebración a Quito en la plaza portátil "San Francisco", donde triunfó junto al torero ecuatoriano Guillermo Albán.

En la ciudad andina de Riobamba participó en los carteles de 2013, 2014 y 2017. El 2 junio pasado cortó una oreja en cada antagonista.