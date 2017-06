Fernando Santos: México ha jugado mejor que nosotros

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, reconoció que México "fue mejor" que su equipo en el partido que les enfrentó hoy en la Copa de Confederaciones que se disputa en Rusia y que acabó con un empate a dos goles.

"Los mexicanos fueron incluso mejores que nosotros. Fueron más rápidos, nos presionaron en todo momento y no nos dejaron jugar. No todo nos salía bien, no estuvimos seguros de nosotros mismos", dijo el técnico portugués en la rueda de prensa posterior al partido jugado en el estadio Kazán Arena.

El equipo que entrena Juan Carlos Osorio "atacó más", lamentó Santos, que admitió además que Portugal "no siempre jugó de forma consecuente".

"Hemos perdido muchos balones y dejado muchos espacios al rival. Logramos marcar un gol y tuvimos la oportunidad de marcar otro sin recibir nosotros, pero no pudo ser", dijo.

Santos explicó que en el descanso, después de que el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández empatara en el minuto 40, pidió a sus jugadores que "atacaran más, que jugaran al pase corto".

"Pero no mejoramos. Hice los cambios y el juego mejoró. Atacamos más, marcamos otro gol, pero lamentablemente no pudimos ganar. El resultado es justo", destacó.

A falta de cinco minutos para el final del encuentro, el portugués Cedric aprovechó un error de Herrera y batió la portería de Ochoa.

Pero la alegría de Portugal duró muy poco, porque en el tiempo añadido el mexicano Héctor Moreno marcó de cabeza el gol del empate tras un saque de esquina.

En la próxima jornada, el 21 de junio en el estadio del Spartak Moscú los portugueses se enfrentarán a Rusia, mientras que los mexicanos jugarán contra Nueva Zelanda en Sochi.