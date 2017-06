Harman se pone líder en el Abierto de Golf de Estados Unidos

El estadounidense Brian Harman se ha puesto líder en la tercera jornada del Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa este fin de semana en Erin Hills, Wisconsin.

Erin (Wisconsin, EE.UU.), 17 jun (EFE).- El estadounidense Brian Harman se ha puesto líder en la tercera jornada del Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa este fin de semana en Erin Hills, Wisconsin.

Harman (-12), reciente ganador del Wells Fargo Championship del PGA Tour, sólo ha fallado cinco calles y acumula 14 birdies por tan solo 2 bogeys en los tres días de su tercera participación en el US Open, en el que no había pasado el corte hasta ahora.

El golfista de Savannah, Georgia, que mide poco más de un metro setenta, está un golpe por delante del inglés Tommy Fleetwood (-11), que se había puesto líder hasta el último hoyo, donde perdió la ventaja y terminó empatado en el segundo puesto con los estadounidenses Brooks Koepka (-11) y Justin Thomas (-11).

Thomas protagonizó la mejor vuelta de la historia del US Open (-9), con 63 golpes, que culminó con el único eagle del día en el 18.

"Significa que tengo muchas más posibilidades de ganar este torneo que cuando empezó el día", dijo Thomas, segundo clasificado del circuito profesional estadounidense, en el que ha ganado tres torneos esta temporada.

Las lluvias caídas durante la noche anterior propiciaron el avance de las jóvenes promesas estadounidenses, como Patrick Reed (-8), estrella de la victoria de Estados Unidos contra Europa en la Ryder Cup de 2016.

Otros favoritos, como el español Sergio García, ganador del Masters de Augusta de este año, no lograron aprovechar la receptividad de los greenes. "No estoy todo lo fino que me gustaría estar", dijo García, que terminó con -4, a ocho golpes del líder.

El veterano sudafricano Ernie Els, que llegó a la tercera jornada entre los primeros puestos y aspiraba a repetir sus victorias de 1994 y 1997 dos décadas después, también paso por penurias y protagonizó una de las peores vueltas del día (+7).

Los únicos dos extranjeros entre los diez primeros del US Open son Tommy Fleetwood y el surcoreano Si Woo Kim (-9), que pelearán durante la última jornada con un grupo compacto de estadounidenses, entre los que destacan también Rickie Fowler (-10) y Brooks Koepka (-10), por su primer grande y más de dos millones de dólares.