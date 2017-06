El guardaespaldas de Justin Bieber le roba el protagonismo

Roy Boeles de 18 años estaba trabajando en la seguridad del festival PinkPop, en Holanda, donde su jefe Justin Bieber iba a presentarse.

El joven atrajo las miradas de una asistente quien le tomó una foto y a publicó en su cuenta de Twitter y rápidamente logró cientos de retweets y "me gusta".

"Me reí un montón y se la mostré a mis amigos. Realmente me dio mucha risa que alcanzara a tanta gente. Aun no me lo puedo creer que yo soy el tipo de la foto” comentó el joven a BuzzFeed News.

Boeles se volvió tan viral por su atractiva apariencia que superó los 60.000 seguidores en Instagram.

