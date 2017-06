Emprendedores cubanos expresan preocupación ante nuevas medidas de Trump

Varios emprendedores cubanos expresaron hoy preocupación por los efectos negativos que podrían tener sobre la economía y el turismo de la isla las nuevas medidas anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para endurecer la política de Washington hacia el país caribeño.

Trump busca prohibir el comercio con empresas controladas por el Ejército cubano y eliminar los viajes individuales de los estadounidenses a Cuba, aprobados por su antecesor Barack Obama, algo que impactará fuertemente en el sector privado, dijo a Efe Niuris Higueras, dueña de la conocida "paladar" Atelier.

"Yo tengo un 85 % de turismo estadounidense (en mi restaurante), o sea, para mí esto es devastador", asegura Higueras, que no ve que el mandatario apoye a los emprendedores como ha insistido, ya que en su opinión, fortalecer el embargo sobre la isla solo traerá "escasez de productos, de alternativas y de clientes".

Sobre la intención de Trump de impedir los negocios con entidades estatales cubanas, entre ellas varios grupos hoteleros, explicó que "Cuba es un solo país" y una medida como esta "de alguna manera afecta a todos"

"No es que trabajemos separados, es que para salir adelante económicamente tenemos que trabajar juntos. ¿Cómo controlas una cosa o la otra? Depende de controlar el nivel de turismo y si afectas el nivel de turismo, nos estás afectando a todos", insistió.

A los asesores de Trump para definir la política de EE.UU. hacia Cuba -en su mayoría legisladores que no han viajado al país caribeño-, Higueras los invitó a "no poner las cosas y las situaciones en la mesa de manera tan fría, sino a buscar una forma más cálida de negociación como hizo el Gobierno de Obama".

Marta, una habanera de 32 años que renta habitaciones en su casa de La Habana Vieja, expresó a Efe que temía que "disminuyeran las visitas de estadounidenses y con ello la salud de su negocio", que depende en gran parte de "jóvenes que vienen a conocer la Cuba que estuvo prohibida".

"Esto me deja más incertidumbre. No entiendo por qué no escuchar a la mayoría está de acuerdo en que los mejor es una relación normal entre Cuba y EE.UU", afirmó esta periodista que aprovechó las facilidades para el "trabajo por cuenta propia" incluidas en las reformas económicas impulsadas por el presidente cubano Raúl Castro.

Por su parte, la española Leire Fernández y la cubana Idania del Río, líderes del proyecto y tienda de diseño "Clandestina" agradecieron el apoyo de la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis y a los que como ella "apuestan por los lazos entre ambos pueblos".

"Señor presidente. Estos son los rostros de Cuba. Jóvenes, mujeres vibrantes, emprendedoras y el futuro del país. Por favor, no no corte el bello intercambio entre dos países y culturas", escribió Curtis en su página oficial de Facebook, junto a una foto en la aparece sonriendo con Fernández y Del Río en la tienda habanera.

Aunque prima el desconcierto y la preocupación, algunos de los llamados cuentapropistas ven los pronunciamientos de Trump como una "opinión que no va a afectar a Cuba", indicó Esteban Vega, que trabaja con los clásicos autos antiguos de los años cincuenta, los "almendrones".

"Si no vienen los estadounidenses, vendrán los costarricenses, los mexicanos. El mundo no es Estados Unidos", sentenció.