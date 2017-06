Paisaje cultural cafetero inspira diseño de centro cultural en Colombia

Inspirado en las fincas rodeadas de cafetales en el oeste de Colombia abrió desde hoy sus puertas el Centro Cultural de Manizales, que invita a los habitantes de la considerada capital mundial del café a volver a su centro histórico y celebrar el privilegiado paisaje de esta región.

Manizales (Colombia), 17 jun (EFE).- Inspirado en las fincas rodeadas de cafetales en el oeste de Colombia abrió desde hoy sus puertas el Centro Cultural de Manizales, que invita a los habitantes de la considerada capital mundial del café a volver a su centro histórico y celebrar el privilegiado paisaje de esta región.

Un imponente edificio de 6.000 metros cuadrados, situado a un costado de la catedral de Manizales y sobre la concurrida carrera 23, alberga en nueve niveles bibliotecas, salas de exposiciones, un auditorio y otros espacios en los que la naturaleza del exterior se mezcla con esculturas y pinturas que decoran el lugar.

"Es una abstracción de alguna manera de la casa cafetera, de los corredores (pasillos) que rodean una casa cafetera desde donde se ve el paisaje", explicó a Efe la subgerente cultural del Banco de la República, Ángela Pérez Mejía, quien aseguró que con este diseño quieren destacar el Paisaje Cultural Cafetero.

El paisaje cultural cafetero, que se extiende a lo largo de 47 municipios y 411 caseríos de los departamentos colombianos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco para resguardar la belleza de las fincas cafetaleras, donde predomina la arquitectura de bahareque y una geografía ondulada por sus fértiles montañas.

El gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, dijo a periodistas que esta es una obra "sostenible, incluyente y flexible, que promueve el equilibrio entre la construcción y el medio ambiente", y supuso una inversión de 36.000 millones de pesos (unos 12,1 millones de dólares).

"Este nuevo Centro Cultural estará especializado en la investigación y reflexión sobre el Paisaje Cultural Cafetero acorde con la declaratoria que la Unesco hizo en 2011", agregó el gerente, al señalar que el diseño de la edificación contempló el uso de agua lluvia y de paneles solares para el ahorro de energía eléctrica.

Además de la colección de obras en papel y digitales de la red de bibliotecas del Banco de la República, los usuarios dispondrán de una hemeroteca, salas para investigadores, de creación audiovisual, de lectura para adultos y niños, el Centro Regional de Estudios Económicos (CREE), así como exposiciones constantes.

La naturaleza y el verde de las montañas que se observa desde el interior caracterizan a este moderno cubo decorado con madera y que invita a los transeúntes a "volver al centro" de la ciudad.

"Lo que ahora encuentra el público son espacios amplios, abiertos, de disfrute gratuitos, donde nada es no toque, no pise, no haga, sino al contrario", explicó a Efe el gerente cultural en Manizales del Banco de la República, Carlos Augusto Jaramillo.

Relató que en el espacio del Centro Cultural, que se empezó a construir hace dos años y medio, se erigiría un edificio que funcionaba como tesorería lleno de bóvedas y con acceso restringido al público.

Jaramillo celebró que esta edificación abra sus puertas en el "centro hermoso" de Manizales, donde predomina la arquitectura republicana y están ubicadas la catedral insignia de la ciudad y la carrera 23 "por donde pasan miles y miles de personas diariamente".

"Queremos recuperar este centro y en medio de ese gentío que cruza todos los días la carrera 23 que este sea un oasis", agregó.

Con el de Manizales, el Banco de la República eleva a 29 su red de centros y la oferta que lo sitúa como líder mundial en el ámbito cultural, aunque son distintos los bancos centrales en Latinoamérica que fomentan estas actividades, señaló a Efe Pérez Mejía.

"Sin lugar a dudas, Colombia tiene la mayor actividad cultural que ningún banco central del mundo", sostuvo la funcionaria, al indicar que esta tradición de años fue incluida en la Constitución de 1991, la cual le encomendó al banco una labor cultural en torno a sus colecciones arqueológica, bibliográfica, de música y de arte.