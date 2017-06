El colombiano Richard Parra ya estampa su estilo en el Chorrillo F.C.

El técnico colombiano Richard Parra ya está al mando del Chorrillo F.C. y señaló este sábado a Efe, mientras miraba a los suyos haciendo trabajos en la cancha de césped artificial del estadio Maracaná, ubicado en la capital panameña, que "está contento por regresar al fútbol panameño".

"Estoy contento de volver el país. Tenemos como objetivo tratar de hacer un buen torneo, no solo a nivel nacional, sino internacional. De potenciar a algunos jugadores juveniles que están dentro del club y tratar que a nivel profesional alcancemos un estatus, como se logró con el Árabe Unido", comentó.

Parra, quien vestía de cortos negros, gorra negra y suéter gris en una mañana nublada en la Ciudad de Panamá, mostró su firmeza en su discurso, al punto que habló de sanciones a los que incumplan sus reglas.

"Yo quiero que los muchachos entiendan que son jugadores profesionales, que esto es una profesión y hay que respetarla, y es por eso que hay que imponerle las reglas y que ellos entiendan que deben darse a su profesión, solo por ser jugadores profesionales, además de ser el espejo de algunos niños que vienen atrás a buscar su puesto, entonces hay que ser ejemplos para todos ellos", señaló.

El técnico señaló que antes de llegar al banquillo del equipo chorillero se mantenía de veedor del Once Caldas de Manizales, equipo profesional colombiano que fue campeón de la Copa Libertadores en 2004.

"Me ha tocado ser veedor de jugadores, no solo en Antioquia, sino en toda Colombia, en eso creo que se lograron los frutos, a pesar de que el equipo profesional no hizo buena campaña, pero a nivel de juveniles se esta creciendo", aseguró.

El estratega colombiano, quien ganó cuatro títulos con el Árabe Unido: Clausura de 2001 y 2008, además de los Apertura de 2001 y 2002, informó de que su contrato es por un año.

Pero "como técnico no puedo hablar de largo periodo, se había hablado de un año, pero, de todas maneras, se quedó claro que si en los primeros seis meses ellos están a gusto conmigo y yo con ellos, se continúa", agregó.

Parra cuenta dirigió al Árabe Unido (2001 a 2003 y 2009 a 2010), Sporting San Miguelito (2010-2012), Plaza Amador (2012-2013) y Río Abajo (2013-2014).

El técnico colombiano intentará hacer lo mismo que hizo en su momento en el Árabe Unido, cimentar los éxitos del club en sus categorías menores.

"Árabe tiene una ventaja, porque cuando yo le arme todas las categorías menores, pensé fue en eso, si algún día salía, ellos tendrían un buen trabajo de base. Yo les monté en 2001 el grupo con el que se trabajó en 2003. Regresé en 2007, para un torneo que ellos estaban mal, logramos jugar la final. Volví y les dije que teníamos que armar todas las divisiones menores, las monté y todavía están recogiendo frutos de eso", detalló.

Parra adelantó que deben venir cuatro jugadores colombianos y un mexicano para reforzar el equipo y, aunque no reveló los nombres de los mismos, manifestó que se deben incorporar a la plantilla en el transcurso de la próxima semana.

Con certeza y la mirada puesta en la cancha, donde, a pesar de estar dando una entrevista, Parra estaba al pendiente de todo, el técnico dejó un mensaje de introducción para el próximo torneo Apertura 2017 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF):

"Contento mijo. Para mí es un orgullo enfrentar a técnicos que de verdad se han hecho un nombre acá a nivel nacional y espero que nos vaya bien a todos".

El Chorrillo F.C., que en el torneo Clausura 2017 terminó sexto, con 22 puntos en la tabla general, se prepara para el torneo Apertura 2017 de la LPF y la Liga Concacaf.

En este último, según el itinerario entregado por la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), comenzará su periplo en el torneo regional como visitante contra el Honduras Progreso el 1 de agosto, mientras que el partido de vuelta será el día 9 en la capital panameña.