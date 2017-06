Nocioni se retira "con la tranquilidad de haber dejado todo"

Andrés Nocioni, uno de los mejores jugadores argentinos de la historia, dijo adiós al baloncesto en activo tras perder este viernes el cuarto partido de la final de la Liga española, y lo hizo "con la tranquilidad de haber dejado todo" en todos los equipos en los que estuvo.

Nocioni no pudo revalidar el título de la Liga española con el Real Madrid, al ceder en el cuarto partido de la final frente al Valencia Basket en la Fuente de San Luis.

Fue el momento anunciado de su adiós al baloncesto en activo. "Me retiro!!! Pero con la tranquilidad de haber dejado todo para los equipo que estuve! Quiero agradecer a todo el mundo por la demostración de cariño y respeto que he recibido en este duro pero lindo momento!", aseguró esta misma mañana a través de su cuenta oficial en twitter.

El 'Chapu' Nocioni felicitó al Valencia y sobre todo a Fernando San Emeterio y Rafa Martínez. "Fueron, son y serán amigos que me dio este deporte", apostilló.

El ala pívot argentino agradeció "a la gente del Real Madrid" que le despidieron "a lo grande" y reconoció que siente "igual que el equipo, no poder haber terminado festejando!!!".

También dio las gracias a su otro club de referencia en España, el Baskonia, que "siempre" le hizo "sentir en casa" y en el que aprendió "muchas cosas de la vida!!".

"Gracias a todos los Clubes, Racing, Venado Tuerto, Independiente, Manresa, Baskonia, Bulls, Kings, Peñarol, 76ers y Real Madrid, fue un placer. Gracias a los clubes de formación. Al gran CECI DE Galvez, y Unión de Santo Tomé. Ellos me dieron el amor a este deporte", apuntó.

No se olvidó de su familia y de todos los que conoció "en este camino". "Todos me dejaron algo y me enseñaron algo que guardo dentro mío", apuntó Nocioni, quien también tuvo palabras de agradecimiento para la selección argentina "la Generación Dorada".

"Qué se puede decir de este sentimiento! Solo que toqué el cielo con las manos" cuando se proclamó campeón olímpico en Atenas 2004.

Para finalizar, expresó su agradecimiento a su esposa e hijos: "Me acompañaron, apoyaron, amaron, lloraron, rieron, pero más importante me van a seguir acompañando para que yo aprenda a dejar de a poco de sentirme jugador! Los amo!".