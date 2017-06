"Es horrible, no podía ni caminar": qué es la bartolinitis y cómo puede afectar a las mujeres que la sufren

Getty Images

Algunas mujeres que padecieron bartolinitis sufrieron de un dolor intenso.

"Es horrible. Es doloroso. No podía caminar".

Así cuenta Graciela, de 69 años, lo que sufrió por primera vez a los 40, cuando una urgencia ginecológica la llevó al quirófano.

Ella notó que una parte de sus labios vaginales comenzó a hincharse, tanto como una pelota de golf.

El dolor era muy intenso y cuando fue al médico se enteró de lo que sufría: bartolinitis.

¿Qué es?

Las glándulas de Bartolino están ubicadas a ambos lados de la abertura vaginal.

Su función es segregar fluido que ayuda a lubricar la vagina.

Pero a veces los conductos de estas glándulas se bloquean y el fluido se acumula, lo que produce que se cre e n quistes y, en algunos casos, genera una infección .

La bartolinitis aqueja aproximadamente al 2% de las mujeres , según estudios citados por la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP, por sus siglas en inglés).

Y sobre todo a mujeres jóvenes.

¿Qué puede provocar?

En un primer momento, la glándula puede inflamarse y no causar dolor.

Si el fluido dentro del quiste se infecta, se puede desarrollar un absceso, es decir, pus rodeado de tejido inflamado.

El dolor puede aparecer al caminar, al sentarse o al mantener relaciones sexuales.

A Graciela, quien prefirió no revelar su apellido, le causó mucho dolor.

"Es un dolor terrible, como si te pincharan constantemente. Al principio me asusté. Me tomé un calmante y me hice baños de malva para desinflamar", le explica a BBC Mundo.

Los quistes pueden alcanzar rápidamente un gran tamaño, hasta los seis centímetros.

Y si el padecimiento es grande, no queda otra opción que pasar por el quirófano.

"Si existe un absceso y hay mucho dolor y fiebre, se considera una urgencia porque no queremos que la infección se haga más grande o se extienda", describe la ginecóloga Beatriz Stamps de la Clínica Mayo de Estados Unidos.

Pero todo depende de cada situación.

"Muchas mujeres pueden tener los quistes y ni siquiera saben que están ahí. No tienen síntomas", señala a BBC Mundo.

¿A quiénes afecta?

La bartolinitis afecta principalmente a mujeres jóvenes.

"Esas glándulas lo que hacen es producir líquido que ayuda a dar humedad a la vagina y los labios. Y como las mujeres jóvenes tienen más lubricación y más hormonas, entonces las glándulas trabajan más ", detalla Stamps.

"Según avanzamos en la edad, como las hormonas bajan, tenemos menos secreciones, entonces hay menos oportunidad de que salgan esos quistes o abscesos", añade.

¿Por qué ocurre?

No se sabe a ciencia cierta qué causa la bartolinitis. Hasta el momento los estudios sobre esta afección no arrojaron resultados.

"Yo estaba tan enojada, y le dije al doctor: si yo soy de cuidarme con la limpieza, ¿cómo puede pasarme esto? Y me dijo que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Estas cosas pasan", relató Graciela.

Sin embargo, una contaminación por bacteria podría estar relacionada.

"Antes se creía que hasta un tercio de estas infecciones eran causadas por las relaciones sexuales, pero ahora se sabe que ocurren por las bacterias del cuerpo , como puede ser alguna bacteria del ano que contamine los labios" de la vagina, explica la ginecóloga Stamp.

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento al que se somete el paciente depende de la severidad del caso. Y va desde la administración de antibióticos y analgésicos hasta el drenaje con un catéter o la marsupialización , un procedimiento quirúrgico para terminar con el quiste.

"Hay veces que solo hacemos un drenaje y ponemos un catéter y eso generalmente se hace en el consultorio".

Los casos severos de bartolinitis terminan en cirugía.

"Pero si el absceso está muy grande o la paciente tiene mucho dolor, se lo trata como una urgencia, entonces se realiza una marsupialización: se hace un corte, se abren las orillas de la glándula, se toma el ducto, se lo limpia y se lo ayuda a drenar para que quede abierto", explica Stamps.

En general, para este tipo de intervenciones se utiliza anestesia general.

¿La bartolinitis regresa?

Es muy probable que quien ha sufrido la afección pueda volver a padecerla porque el conducto por donde la glándula drena el líquido está afectado .

"La primera vez que me pasó no podía caminar, me llevaron en camilla al quirófano. Ahí me dejé estar un montón porque no sabía. La segunda vez ya estaba más consciente", señala Graciela.

Aunque también la bartolinitis puede ocurrir en las dos glándulas de ambos lados de la vagina en diferentes momentos.

La bartolinitis puede repetirse varias veces.

"El sufrimiento hay que evitarlo, pero a veces uno no tiene experiencia, no sabe qué está pasando. Por eso, hay que ir al médico" , recomienda Graciela.