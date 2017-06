Polémica en el Senado por supuesto vicio de trámite en proyectos aprobados

Varios congresistas denunciaron que el aplazamiento de la discusión sobre las 16 circunscripciones especiales pondría en riesgo las aprobaciones que se hicieron en la plenaria del Senado por cuenta de que también se debió aplazar la sesión.

El presidente del Partido de La U, Armando Benedetti, aseguró que la Constitución establece que todas las leyes de la implementación del acuerdo tienen prioridad y que se deben aprobar o improbar antes de debatir otras iniciativas parlamentarias.

“La plenaria no está por encima de la Constitución y todos los proyectos que se hayan votado están viciados. Queda muy claro que no se puede tocar ningún proyecto de ley ni nada que no sea del Fast Track hasta que se decida sobre el proyecto en cuestión y hoy no se decidió nada”.

En Cambio Radical tienen la misma tesis y por esa razón el senador Carlos Fernando Motoa aseguró que posiblemente se vendrá una avalancha de demandas sobre los proyectos aprobados.

“Es absolutamente claro que los proyectos de paz tienen absoluta prelación y no se podrá someter ningún otro asunto mientras no se resuelva ese proyecto en la Cámara o Comisión respectiva. El proyecto fue aplazado, la plenaria del Senado no puede desconocer un artículo constitucional y yo si creería que los proyectos que se aprobaron en esta sesión tiene vicio de inconstitucionalidad”.

El uribismo compartió las tesis de la Unidad Nacional, pero el presidente del Congreso Mauricio Lizcano negó que esas denuncias sean ciertas y aclaró que se trata de una desinformación por parte de los legisladores que hicieron las afirmaciones.

“Por supuesto todo lo que se hizo es legal, lo que dice la ley de Fast Track es que la plenaria debe tomar una decisión y la decisión fue aplazar por votación nominal y pública para el martes. Se tomó una decisión y de esa manera se puede seguir con la discusión sin problema alguno”.

En todo caso la reforma constitucional sobre las circunscripciones especiales se hará el próximo martes.