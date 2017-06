Empleados tienen que prepararse mejor para los cambios tecnológicos en la industria: experto

La automatización es el proceso con el que se renuevan ciertas prácticas en las empresas para mejorar el rendimiento con labores que pueden ser automáticas y no manuales. No se trata de robotización, sino de programación de equipos.

Según el ingeniero Hernando Nieto de la empresa Corriente Eléctrica, los empleados no deben sentirse amenazados. “Esto de ninguna forma remplaza los trabajos de los seres humanos, solo los transforma. Por ejemplo, el panadero que deja de amasar el pan, que es un trabajo pesado, no va a perder su empleo. Va a aprender a manejar una máquina que le permite hacer esa labor de forma más fácil, pero todo el conocimiento lo tiene el panadero y eso no se puede cambiar”.

Y es que en algunas compañías la automatización ha ayudado a elevar sus cifras de rendimiento. Siemens registró que por la implementación de una aplicación en sus procesos internos, aumentó en un 700% la productividad.

Finalmente, Nieto resaltó que es importante que los trabajadores se preparen mejor en el tema tecnológico. “No tienen que volverse ingenieros, pero si aprender de mantenimiento de las máquinas, a manejarlas y otras cosas que necesitan una capacitación pequeña”, concluyó.