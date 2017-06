Expresidente Bucaram abandonó Panamá y se encuentra en Ecuador

El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram adelantó su regreso al país, en principio previsto para mañana sábado, y se encontraría ya en su residencia en la ciudad de Guayaquil, informó a Efe el propio exmandatario.

Bucaram llegó a Ecuador en un vuelo nocturno procedente de Panamá, donde estaba asilado a raíz de dos procesos judiciales que han prescrito recientemente.

Mediante un mensaje telefónico, en que lamentaba no haber podido despedirse, Bucaram confirmó a Efe que abandonó la pasada madrugada Panamá rumbo a Ecuador, un viaje que ha sorprendido a los medios locales porque en principio debía haberlo hecho, por todo lo alto, mañana, sábado.

Según el diario Expreso, el viaje lo hizo en compañía de su esposa, Rosa Pulley, aunque ella no aparece en un vídeo presuntamente difundido por su entorno y en el que se le ve festejando el regreso después de "20 años".

De esas imágenes tampoco se puede deducir la ubicación del expresidente, más allá de que se encuentra con sus hijos dentro de un avión privado, en aparente fase de aterrizaje.

"Hemos llegado al Ecuador", le dice alguien a Bucaram que agradece al capitán mientras su hijo, el excandidato presidencial "Dalo" Bucaram, grita "Viva el Ecuador", expresión de la que se hace eco el exmandatario que gobernó el país entre agosto de 1996 y febrero de 1997.

En el vídeo, cuyo origen se desconoce, el exgobernante dice: "Viva la patria, viva Guayaquil. Estamos llegando, qué cosa más hermosa".

A pesar de las confirmaciones y de las fotos y vídeos que circulan por las redes sociales, su abogado, Luigi García Cano, negó tajantemente su arribo a la ciudad costera de Guayaquil.

"No, no, no, el presidente no ha arribado a Ecuador, el presidente llega mañana. En redes sociales se filtran unas fotos, un vídeo pues nosotros estamos haciendo un simulacro de la llegada para verificar que todo salga bien y que no haya problemas", dijo a Efe García Cano.

Sobre las fotos en las que se observa a Bucaram con su esposa y otras personas, García Cano dijo a Efe que fueron "tomadas en Panamá" y afirmó no haber visto una imagen de un documento de aduanas, que también circula en redes, con el nombre del expresidente.

"Ahora en redes sociales circula todo tipo de documentos, pero yo voz oficial, en calidad del abogado defensor del abogado Bucaram, ya le confirmo que el día sábado arriba a Ecuador", subrayó e insistió en que el exgobernante "no está acá".

Según lo previsto, una vez prescritos los casos que tenía en su contra, el expresidente de Ecuador participará mañana en un mitin en Guayaquil y luego liderará una caravana para que "todo el pueblo pueda reencontrarse con el expresidente", según dijo esta semana a Efe su hijo Dalo.