Abogado afirma Bucaram llega mañana pero medios dicen que ya está en Ecuador

El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram llegará mañana a Ecuador como estaba previsto tras 20 años de exilio en Panamá, aseguró hoy a Efe su abogado, Luigi García Cano, mientras la prensa local asegura que el exgobernante arribó en la madrugada a la ciudad costera de Guayaquil.

"No, no, no, el presidente no ha arribado a Ecuador, el presidente llega mañana. En redes sociales se filtran unas fotos, un vídeo pues nosotros estamos haciendo un simulacro de la llegada para verificar que todo salga bien y que no haya problemas", dijo García Cano.

La prensa local ha reproducido fotos que circulan en redes sociales en las que se ve a Bucaram rodeado de algunos familiares en lo que parece ser un aeropuerto y ha señalado que el exgobernante llegó en la madrugada a su natal Guayaquil.