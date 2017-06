Las sensuales escenas de Rihanna en su nuevo video

La cantante Rihanna continúa cosechando éxitos musicales, ahora llega con la canción “Wild Thoughts” que junto a la colaboración de DJ Khaled, ex integrante del grupo de hip hop Terror Squad y con el cantante y productor estadounidense, Bryson Tiller, harán de esta nueva apuesta musical la tendencia del año.

Con ritmos latinos, una guitarra eléctrica tomada de Santana, la artista luce en el video muy sensual. Su vestuario ha sido blanco de críticas ya que usa una blusa semitransparente, uniéndose a la tendencia #freethenipple.

Las grabaciones se llevaron a cabo en La Isla Bonita y el Little Haiti de Miami.

Music of the Sun (2005) y A Girl Like Me (2006) fueron sus primeros materiales discográficos que lograron alcanzar el éxito en diferentes países. Rihanna consiguió la fama mundial con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Good Girl Gone Bad (2007).

Sus principales giras musicales son:

-2006: Rihanna: Live In Concert Tour.

-2007-2009: The Good Girl Gone Bad Tour.

-2010-2011: The Last Girl On Earth Tour.

-2011: Loud Tour.

-2013: Diamonds World Tour.