Shawn Mendes niega que Katy Perry le hubiera 'tocado' de forma inapropiada

Teniendo en cuenta que han pasado algo más de tres meses desde que Katy Perry (32) se viera envuelta en una agria polémica tras su paso por la ceremonia de entrega de los premios iHeart Radio, al publicarse que en las horas posteriores a la gala la intérprete habría desplegado un comportamiento sexualmente inapropiado con el joven Shawn Mendes (18), este no ha dudado ahora en disculparse públicamente con la intérprete por no haber cortado de raíz unas dañinas conjeturas que, sin embargo, tampoco ha desmontado ahora con la rotundidad que merecía la ocasión.

"No creo que nada de lo que se ha dicho sobre ese momento sea cierto. Al menos eso es lo que me ha dicho la gente que estaba ahí, porque yo no tengo constancia de que nada pasara. Recuerdo que la vi poco después de que esto pasara y me aseguró que esas acusaciones eran falsas. Así que, Katy, siento mucho que hayas tenido que soportar todos estos rumores", ha revelado el canadiense al diario The Sun.

Dejando de lado este desagradable episodio, el ídolo juvenil no ha tenido reparo alguno a la hora de abordar abiertamente uno de los temas que más interés genera su persona entre medios de comunicación y fans por igual: la cuestión de si Shawn está preparado hoy en día para embarcarse en una relación sentimental.

"Sinceramente no, no lo estoy, y ya me gustaría, porque así tendría mucho material a mi disposición para seguir escribiendo canciones", ha respondido de forma escueta a la pregunta formulada por la misma publicación.

El cantautor, famoso por el romanticismo de sus baladas y su gusto por los temas melódicos, se siente mucho más cómodo tratando asuntos ligados exclusivamente al plano profesional, como su exitosa gira mundial y los preparativos de su próximo disco, que cuando se ve obligado a pronunciarse sobre innecesarias polémicas ajenas a su carrera o sobre los entresijos de su vida amorosa.

"Estar de gira supone sumergirte en un ambiente muy estimulante que sirve de fuente de inspiración. Cuando no estás ensayando, estás escribiendo nuevas canciones o pensando en ideas originales. Estamos intentando organizar nuestro tiempo de forma que también tengamos tiempo para componer música. Aprovecharé los viajes en carretera para plasmar ideas sobre el papel e incluso para grabar melodías", ha explicado.