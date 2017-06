Quince fechas para celebrar el 75 cumpleaños de Paul McCartney

Paul McCartney cumple este domingo 75 años en un perfecto estado de forma y con ganas de retomar en julio el último tramo de su gira mundial "One On One".

Bogotá, 16 jun (EFE).- Paul McCartney cumple este domingo 75 años en un perfecto estado de forma y con ganas de retomar en julio el último tramo de su gira mundial "One On One".

Sir Paul, nacido en Liverpool (Reino Unido), en 1942, todavía tiene cuerda para rato y es capaz de colocar esta misma semana el álbum aniversario de "Sgt Peppers", de The Beatles, en la lista de ventas, o puede hacer un cameo en la recién estrenada película "Piratas del Caribe: la venganza de Salazar".

Su larga y productiva carrera ha dado tantos titulares de prensa que, su historia, merece un repaso en 15 fechas.

- 18 de junio de 1942 - James Paul McCartney Mohin Clegg Danher nace en el hospital Walton, donde su madre había trabajado de enfermera.

- 6 de julio de 1957 - Paul conoce con 15 años a un joven John Lennon, de 16, en el jardín trasero de la iglesia San Pedro en el suburbio de Woolton. Los biógrafos datan incluso la hora de la conjunción astral: las 15.30 hora de Londres.

- 1 de enero de 1962 - Primera audición de The Beatles en los Estudios Decca de Londres. Fueron rechazados.

- 17 de junio de 1965 - Paul compone y graba "Yesterday", la canción con más versiones de todos los tiempos. El título del tema inicialmente era algo tan poco romántico como "Scrambled Eggs" (Huevos Revueltos).

- 9 de noviembre de 1966 - Nace la leyenda urbana "Paul is dead" (Paul está muerto). Según sus defensores, ese día fallece en un accidente de tráfico y es reemplazado por William Campbell, un doble que ganó un concurso de imitadores.

- 10 de febrero de 1967 - Paul dirige una orquesta de 40 instrumentistas en los estudios EMI en Abbey Road e incluye estos arreglos en la canción "A Day in the Life".

- 10 de abril de 1970 - El chico guapo de los ojos tristes anuncia oficialmente la separación de The Beatles. Se acabó la magia y llegaron los abogados.

- 17 de abril de 1970 - Sale a la venta su primer disco en solitario, "McCartney". Vilipendiado por examigos y crítica especializada, contiene la magistral canción "Maybe I'm Amazed".

- 7 de diciembre de 1973 - Aparece "Band on the Run", tercer álbum de estudio -grabado en Lagos (Nigeria)- con su banda Wings, y su primer e incontestable número uno en todo el mundo.

- 11 de septiembre de 1977 - Se publica el sencillo "Mull of Kintyre", y se convierte en el más vendido de la historia del Reino Unido. Dedicado a Escocia, en la grabación participa el afamado grupo de gaiteros Campbeltown Pipe Band.

- 16 de enero de 1980 - Paul es detenido en el aeropuerto de Narita (Japón) con 219 gramos de marihuana y pasa diez días en prisión. Las malas lenguas acusan a Yoko Ono de avisar al servicio aduanero.

- 23 de octubre de 1982 - Michael Jackson lanza "The Girl Is Mine", el primer sencillo de "Thriller". Es un dúo entre el rey del pop y McCartney. Después Michael le apuñaló por la espalda y se hizo con los derechos de autor de las canciones de The Beatles. Macca sigue litigando ahora contra la gestora Sony/ATV.

- 11 de julio de 1983 - Edward L. G. Bowell descubre un cinturón de asteroides. Uno de ellos, el 4148, se llama oficialmente McCartney en su honor.

- 17 de abril de 1988 - Muere de cáncer de mama con 56 años Linda Eastman, esposa, compañera musical y cómplice eterna de Paul.

- 24 de enero de 2015 - Aparece "FourFiveSeconds", una canción de Rihana con Kanye West donde participa el "abuelete" Paul. El tema está compuesto por ¡nueve personas! y muchos se preguntan por la presencia de Macca. La respuesta está en Spotify: es la canción con más escuchas de todas las que aparecen con la etiqueta McCartney en ese servicio de música.

Estas son algunas de las fechas relevantes para comprender la larga carrera de este exbeatle, amante de las melodías dulces y defensor acérrimo de la naturaleza.

Así, día a día, Paul cumple 75 fecundos y renovados años. Amado por muchos y denostado -como decía el periodista Bob Stanley- por las personas con intolerancia a la glucosa, McCartney lleva camino de convertirse en una de las leyendas más relevantes de la historia de la música. ¡Felicidades!